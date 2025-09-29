Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε δήλωσή του τη Δευτέρα, εξέφρασε την υποστήριξή του στη δέσμευση του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη το Ισραήλ να δεσμευτεί επίσης αποφασιστικά σε αυτή τη βάση.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε εκ παραλλήλου πως η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Μακρόν επισήμανε επίσης ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να επιτρέψουν μία συζήτηση σε βάθος με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους ούτως ώστε να επιτευχθεί μία διαρκής ειρήνη στην περιοχή βασισμένη στη λύση των δύο κρατών επί τη βάσει των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ