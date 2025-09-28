Ο δανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν εκ νέου να πετούν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερο συναπτό 24ωρο.

«Οι ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν πως drone παρατηρήθηκαν σε αρκετές εγκαταστάσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διάφορα μέσα κινητοποιήθηκαν», αναφέρει ο στρατός σε ένα δελτίο Τύπου.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως στην ανακοίνωση δεν δίνεται καμία λεπτομέρεια σχετικά με τα περιστατικά ούτε για την απάντηση του στρατού.

Δανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως κανένα αεροδρόμιο δεν έκλεισε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η μυστηριώδης εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και τη Νορβηγία από την 22α Σεπτεμβρίου οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, με την Κοπεγχάγη να υπαινίσσεται μια πιθανή ρωσική εμπλοκή.

Το υπουργείο Μεταφορών της χώρας ανακοίνωσε σήμερα πως θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών την επόμενη εβδομάδα πάνω από την επικράτειά της, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Συνόδου της ΕΕ, όπου θα συναντηθούν επικεφαλής κυβερνήσεων στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη και την Πέμπτη.

«Η Δανία θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. Συνεπώς, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο της Δανίας για όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε το υπουργείο.