Ένας ψυχολογικά διαταραγμένος άνδρας από την Άλμπανι ομολόγησε ότι σκότωσε τους ηλικιωμένους γονείς του και έθαψε τα πτώματα τους στον κήπο του ήσυχου προαστιακού τους σπιτιού σε μια ανατριχιαστική ομολογία μπροστά στην κάμερα.

«Τους έθαψα στην ιδιοκτησία τους», δήλωσε ο Λόρεντζ Κράους, γιος των Φραντς και Θηρεσίας Κράους — που είχαν εξαφανιστεί χωρίς ίχνος το 2017 — σε μια αποκλειστική συνέντευξη με το CBS6 την Πέμπτη.

«Τους έθαψες πίσω από το σπίτι σου στην Άλμπανι;» ρώτησε ο δημοσιογράφος Γκρεγκ Φλόιντ.

«Ναι», απάντησε με ανατριχιαστική ψυχραιμία ο 53χρονος.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε λίγες μόνο ώρες αφότου η αστυνομία ανακάλυψε δύο πτώματα θαμμένα στην οικογενειακή κατοικία.

Οι ερευνητές άρχισαν να σκάβουν στον κήπο την Τετάρτη, όπου βρέθηκε η πρώτη σορός. Μία δεύτερη ανακαλύφθηκε την Πέμπτη.

Lorenz Kraus was charged Thursday with murdering his parents and concealing their bodies — moments after a lengthy interview with CBS6 anchor Greg Floyd. Greg sat down with fellow anchor Tom Eschen to share his impressions of the interview, Kraus, and the shocking confession. pic.twitter.com/QJ0cVHWx5u — CBS 6 Albany – WRGB (@CBS6Albany) September 26, 2025

«Τους έπνιξες; Τους γονείς σου;» ρώτησε ο Φλόιντ, σε μια σειρά διστακτικών διαλόγων όπου ο Κράους προσπάθησε να υποχωρήσει από την ομολογία του και να επικαλεστεί τα «δικαιώματά» του σύμφωνα με τη Διατάξη της Πέμπτης Τροποποίησης.

«Ναι, βασικά», είπε ο Κράους, κουνώντας καταφατικά το κεφάλι.

«Ο πατέρας μου, αφού πέθανε, η μητέρα μου έβαλε το κεφάλι του στο στήθος του, και μετά από λίγες ώρες τελείωσα εγώ εκείνη», δήλωσε.

Στη συνέχεια περιέγραψε ότι έπνιξε τον πατέρα του με το χέρι του και έπνιξε τη μητέρα του με σκοινί.

Χρειάστηκε μερικές ημέρες για να αποφασίσει να θάψει τα πτώματα στον κήπο, εξήγησε.

Η αστυνομία αρχικά είχε ξεκινήσει έρευνα για τον Κράους σχετικά με οικονομικά αδικήματα, ανέφερε η εφημερίδα Times Union.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν τον Μάιο, όταν η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης ζήτησε έλεγχο ευημερίας για το ζευγάρι ηλικιωμένων, που συνέχιζε να λαμβάνει επιδόματα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, οι Φραντς και Θηρεσία Κράους, που θα ήταν 92 και 83 ετών αντίστοιχα, δεν βρέθηκαν πουθενά.

Ο Κράους επικοινώνησε με αρκετά μέσα ενημέρωσης μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων.

«Έκανα το καθήκον μου προς τους γονείς μου», δήλωσε στον Φλόιντ κατά τη συνέντευξη. «Η ανησυχία μου για την δυστυχία τους ήταν πρωταρχική».

Κατά τη διαταραγμένη ανταλλαγή, φάνηκε να δικαιολογεί τις δολοφονίες, παρουσιάζοντάς τες ως πράξη ελέους προς τους γηραιούς γονείς του.

Η μητέρα του είχε τραυματιστεί διασχίζοντας έναν δρόμο και ο πατέρας του δεν μπορούσε πλέον να οδηγήσει μετά από επέμβαση καταρράκτη, θυμήθηκε ο Κράους.

Όταν τον ρώτησαν αν τους σκότωσε, απάντησε ότι «ποτέ δεν θα είχε κάνει κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας ότι ήταν λάθος».

«Στόχος μου είναι ο αμερικανικός λαός να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν 40 εκατομμύρια baby boomers, όλοι θα αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα. Αυτό επηρεάζει όλους μας και πρέπει να διευρύνουμε τη νομοθεσία ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα», είπε.

Ο Κράους τελικά είπε ότι ελπίζει η ανατριχιαστική συνέντευξη να μεταδοθεί στο YouTube αφού επιβεβαίωσε ότι έκανε όλες τις δηλώσεις με πλήρη συνείδηση.

Μετά το τέλος της συνέντευξης, ο Κράους έφυγε από τα γραφεία του CBS6 και συνελήφθη άμεσα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Άλμπανι, Μπρένταν Κοξ, επιβεβαίωσε ότι οι αρχές εργάζονται ακόμη για να ταυτοποιήσουν οριστικά τα δύο πτώματα ως το ηλικιωμένο ζευγάρι.

«Παρά την εμπιστοσύνη μας ότι πρόκειται για τα λείψανα των Φραντς και Θηρεσίας Κράους, πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά τους», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Οι ερευνητές προσπαθούν επίσης να προσδιορίσουν τα αίτια θανάτου τους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι είχε λάβει κλήση από συγγενή τον Φεβρουάριο του 2020 για έλεγχο ευημερίας στο σπίτι. Ένας γείτονας είχε δηλώσει ότι οι Κράους είχαν μετακομίσει στο εξωτερικό.