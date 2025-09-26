Ένα αγοράκι δύο ετών έμεινε παράλυτο μετά από φρικτό τροχαίο, όταν η μητέρα του επέτρεψε στον έμπορο κοκαΐνης να οδηγήσει, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Η 29χρονη μονογονέας, Σέινα Μπόουμαν, συμφώνησε να αφήσει τον Ρις Φάρι να μεταφέρει εκείνος τους δύο γιους και την κόρη της από ένα τουρνουά ποδοσφαίρου, αν και γνώριζε ότι είχε καταναλώσει μπίρα και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης. Η τραγωδία συνέβη όταν ο Φάρι, 30 ετών, προσπέρασε μια σειρά αυτοκινήτων, πέρασε με κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με άλλο όχημα πριν προσκρούσει σε δέντρο. Στο τροχαίο, που σημειώθηκε στις 20 Απριλίου στην περιοχή Χένμπουρι, κοντά στο Μάκλσφιλντ, Τσέσιρ, διαπιστώθηκε ότι ο Φάρι είχε καταναλώσει κοκαΐνη, ενώ δεν διέθετε ούτε δίπλωμα ούτε ασφάλιση οχήματος.

Το μικρότερο παιδί της Μπόουμαν, δύο ετών, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτο από τη μέση και κάτω, ενώ οι γιατροί έχουν δηλώσει ότι δεν θα περπατήσει ξανά. Η πεντάχρονη κόρη υπέστη σπάσιμο και εξάρθρωση στο χέρι και κάταγμα στον αυχένα, ενώ ο μεγαλύτερος γιος, έξι ετών, είχε σπασμένη κλείδα και πολλαπλούς εσωτερικούς τραυματισμούς. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι κανένα από τα παιδιά δεν ήταν σε παιδικό κάθισμα, αλλά είχαν ασφαλιστεί με τις ζώνες ασφαλείας ενηλίκων. Η Μπόουμαν υπέστη επίσης σοβαρούς τραυματισμούς και συνελήφθη με υποψία αμέλειας, ενώ ο Φάρι προσπάθησε να διαφύγει από τον χώρο του τροχαίου, αλλά συνελήφθη από άλλους οδηγούς που τον έπεισαν να επιστρέψει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, κατά τη δίκη στο Chester Crown Court, η Μπόουμαν αντιμετώπισε ποινή έως και 14 ετών φυλάκισης, αφού παραδέχτηκε τρεις κατηγορίες για αμέλεια παιδιών. Δάκρυσε στο δικαστήριο όταν της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή για 20 μήνες, καθώς κρίθηκε ότι είναι ικανή να συνεχίσει να φροντίζει τα παιδιά της. Ο Φάρι καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών, αφού παραδέχτηκε πρόκληση σοβαρών τραυματισμών από επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και έλλειψη διπλώματος και ασφάλισης.