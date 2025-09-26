Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ο εναέριος χώρος του αεροδρομίου Άαλμποργκ στη Δανία τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας, έπειτα από αναφορές για ύποπτη παρουσία drones, όπως μετέφεραν η αστυνομία και η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Άαλμποργκ άνοιξε ξανά την Παρασκευή στις 00:35 (22:35 GMT), αφού είχε κλείσει λόγω υποψίας για δραστηριότητα drones», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.

Fresh reports of drone sightings at Aalborg tonight. KL1289 returned to Amsterdam and SK1225 from Copenhagen canceled. https://t.co/cspmE3CIhH pic.twitter.com/pgt0W6J7Q9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 25, 2025

Ο εναέριος χώρος του αεροδρομίου είχε κλείσει σχεδόν μία ώρα νωρίτερα, στις 23:40 τοπική ώρα (21:40 GMT) την Πέμπτη, μετά από υποψία εντοπισμού drone στην περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

Το προηγούμενο βράδυ, το αεροδρόμιο Άαλμποργκ, που χρησιμοποιείται για εμπορικές και στρατιωτικές πτήσεις, είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες λόγω drones στον εναέριο χώρο του, μόλις λίγες μέρες μετά το κλείσιμο του κυριότερου αεροδρομίου της χώρας, της Κοπεγχάγης, εξαιτίας παρόμοιων περιστατικών που προκάλεσαν ανησυχία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η υπουργός Άμυνας της Δανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι νυχτερινές πτήσεις drones αποτελούν υβριδικές επιθέσεις, συνδυάζοντας στρατιωτικές και μυστικές τακτικές, με στόχο τη διάδοση φόβου.

Οι δανικές αρχές ανέφεραν ότι παραμένει ασαφές ποιος βρίσκεται πίσω από τα περιστατικά, και η Δανία δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να ζητούν διαβουλεύσεις για οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας.