Μάρτυρας ενός άσχημου περιστατικού έγινε μια γυναίκα στην Αριζόνα των ΗΠΑ, την ώρα που έκανε τα ψώνια της. Η ίδια μοιράστηκε τον προβληματισμό της μετά από αυτά που είδε και ζήτησε τη συμβουλή της στήλης «Dear Abby» της New York Post.

Γράφει η γυναίκα: «Πρόσφατα, ενώ έκανα ψώνια, συνάντησα μια μητέρα που είχε τα δύο μικρά της παιδιά στο καρότσι. Το ένα από αυτά έκανε πολύ θόρυβο. Η μητέρα το χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο, φωνάζοντας: “Δεν θα πάρεις αυτό που θέλεις, γι’ αυτό σκάσε!”.

Ένιωσα ότι έπρεπε να πω κάτι, αλλά δεν ήθελα να επιδεινωθεί η κατάσταση. Ποια θα ήταν η κατάλληλη αντίδραση που θα έδειχνε ενσυναίσθηση, αλλά και θα μετέδιδε το μήνυμα ότι η σωματική κακοποίηση είναι απαράδεκτη;».

Η Abigail Van Buren, που υπογράφει τη στήλη «Dear Abby» στη New York Post και η οποία δίνει συμβουλές στους αναγνώστες, απαντά:

«Ενσυναίσθηση για ποιον – τη μητέρα ή το παιδί; Οι ώριμοι γονείς δεν χαστουκίζουν τα παιδιά τους στο πρόσωπο όταν συμπεριφέρονται άσχημα. Τα βγάζουν από το κατάστημα μέχρι να ηρεμήσουν. Αν αυτό συμβαίνει σε δημόσιο χώρο, μπορεί κανείς να φανταστεί τι συμβαίνει στην ιδιωτική ζωή.

Αν το είχα δει, θα είχα τραβήξει μια φωτογραφία των τριών τους, καθώς και την πινακίδα του αυτοκινήτου της μητέρας. Στη συνέχεια, θα είχα καταγγείλει τη γυναίκα στις υπηρεσίες προστασίας των παιδιών, ώστε να διερευνήσουν το θέμα».