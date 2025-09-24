Σε μια σπαρακτική δήλωση προχώρησε ένας Παλαιστίνιος πατέρας, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα για βοήθεια, περιγράφοντας την τραγωδία που έζησε κατά την προσπάθειά του να εγκαταλείψει τη Γάζα, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων που εξαπολύει ο ισραηλινός στρατός κατά της Χαμάς.

Ο 39χρονος Θάερ Σακρ δήλωσε σήμερα στο AFP ότι εγκατέλειψε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου τη συνοικία της πόλης της Γάζας, για να κατευθυνθεί νότια μαζί με τη σύζυγο, τα παιδιά και την αδελφή του. Όμως -όπως δήλωσε ο ίδιος- τα ισραηλινά τανκς στον παραλιακό δρόμο άνοιξαν πυρ εναντίον τους και η αδελφή του σκοτώθηκε.

«Απευθύνω έκκληση σε ολόκληρο τον κόσμο: βοηθήστε μας! Ζητώ από το Ισραήλ: θέλετε να απομακρυνθούμε, αλλά πώς να το κάνουμε; Δεν έχουμε χρήματα, ούτε μέσα μεταφοράς, ούτε τόπο να πάμε», είπε ο 39χρονος.

Στη συνέχεια, ο ίδιος δήλωσε ότι έπειτα από την επίθεση, οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν την πόλη της Γάζας για να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα.

Σημειώνεται ότι σήμερα δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία, υπηρεσία για την παροχή Πρώτων Βοηθειών που λειτουργεί υπό τη Χαμάς, και τα νοσοκομεία του θύλακα αναφέρθηκαν σε σειρά επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στην πόλη της Γάζας, αλλά και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στη ζώνη ανάμεσα στη Ράφα και τη Χαν Γιούνις.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι 22 σε αεροπορικό βομβαρδισμό κατά αποθήκης όπου είχαν καταφύγει «δεκάδες» άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, κοντά στην αγορά Φίρας, στον ανατολικό τομέα της πόλης της Γάζας.

Πολλές σοροί -ανάμεσά τους και μικρών παιδιών- ανασύρθηκαν από το ερείπια στην περιοχή της αγοράς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι θα ενημερωθεί σχετικά.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε την Τρίτη ότι πρόκειται να πλήξει με «άνευ προηγουμένου σφοδρότητα» την πόλη της Γάζας, έπειτα από τη φυγή χιλιάδων κατοίκων της μπροστά στη μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση που καταγγέλθηκε από τη διεθνή κοινότητα.

Ενισχυμένο από την αμερικανική υποστήριξη, το Ισραήλ ανακοίνωσε εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα την έναρξη πολεμικής εκστρατείας, χερσαίας και αεροπορικής, κατά του βορείου τομέα του θύλακα, με στόχο, όπως ισχυρίσθηκε, την εξάλειψη της Χαμάς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, στο τέλος του Αυγούστου, ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατοικούσαν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 550.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη ζώνη έκτοτε, 450.000, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα. Αλλά επιτόπου, είναι πολλοί οι Παλαιστίνιοι που δηλώνουν ότι το ταξίδι είναι υπερβολικά πολυδάπανο και επικίνδυνο.