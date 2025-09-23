Τρεις Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν δημοσίως από ένοπλους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορούμενοι για συνεργασία με το Ισραήλ.

Βίντεο που κυκλοφόρησε σε λογαριασμούς στο Telegram, οι οποίοι συνδέονται με την οργάνωση, δείχνει μασκοφόρους ενόπλους να παρατάσσουν τους τρεις άνδρες -με δεμένα μάτια- σε πλατεία της Γάζας, μπροστά σε συγκεντρωμένο πλήθος.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ακούγονται φωνές «Αλλάχ Ακμπάρ» από παριστάμενους που παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν το γεγονός. Ένα από τα μέλη της Χαμάς διαβάζει δήλωση, σύμφωνα με την οποία, η απόφαση για τη θανατική ποινή βασίστηκε στον «παλαιστινιακό επαναστατικό νόμο» και είχε εγκριθεί από το αντίστοιχο «επαναστατικό δικαστήριο», όπως μεταδίδει η New York Post.

«Όσοι πρόδωσαν την πατρίδα, τον λαό και τον αγώνα και συνεργάστηκαν με την κατοχή για να σκοτώσουν τον ίδιο τους τον λαό θα πληρώσουν με τη ζωή τους», αναφέρει το ηχητικό απόσπασμα που μετέφρασε στα αγγλικά η Επιτροπή για την Ακρίβεια στην Αναφορά και Ανάλυση της Μέσης Ανατολής (CAMERA).

Οι τρεις άνδρες διατάχθηκαν να γονατίσουν πριν δεχτούν πυροβολισμούς στο κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος. Αμέσως μετά, στις σορούς τους τοποθετήθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις στα αραβικά με το μήνυμα: «Η προδοσία σας δεν θα μείνει ατιμώρητη. Σας περιμένει σκληρή τιμωρία».

Hamas publicly executed three Palestinians yesterday.



Mehdi Hasan? Not a word.



Ana Kasparian? Not a word.



Cenk Uygur? Not a word.https://t.co/J2Pesl9tPF — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 23, 2025

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Israel Hayom», στην εκτέλεση συμμετείχαν, εκτός από τη Χαμάς, και άνδρες της Ισλαμικής Τζιχάντ καθώς και των Ταξιαρχιών Μουτζαχεντίν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος.

Το υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικής Ασφάλειας της Χαμάς επιβεβαίωσε την εκτέλεση, χαρακτηρίζοντας τους τρεις άνδρες «μέλη ομάδας παρανόμων που δρούσαν ως συνεργάτες του Ισραήλ».