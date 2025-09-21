Μετά την Πορτογαλία, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει επίσης εντός της ημέρας παλαιστινιακό κράτος, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να είναι έξω φρενών, καθώς οι εξελίξεις έρχονται τη στιγμή που ζήτησε νέα εισβολή στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τον Ιούλιο πως η χώρα του θα αναγνώριζε κράτος της Παλαιστίνης με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν το Ισραήλ λάμβανε σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαπιστώνοντας επιδείνωση της κατάστασης, ο πρωθυπουργός των Εργατικών Στάρμερ αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC, της Guardian και του Press Association.

Ο Κιρ Στάρμερ λέει πως με το διάβημα αυτό η Βρετανία επιδιώκει να προωθήσει αληθινή ειρηνευτική διαδικασία. Αντιδρώντας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κατηγόρησε πως επιβραβεύει την «τερατώδη τρομοκρατία» και ασκεί πολιτική κατευνασμού έναντι της «τζιχαντιστικής» ιδεολογίας.

Η πίεση εντάθηκε στον Βρετανό πρωθυπουργό αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως το Παρίσι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακολουθούμενο από περίπου δέκα ακόμη χώρες.

Περί τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, την ίδρυση του οποίου ανακήρυξε η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.

