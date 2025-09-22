Η σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών είναι, σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, «θέατρο» και «αποκομμένη από την πραγματικότητα».

Μιλώντας στο Sky News, ο Ντάνι Ντάνον δήλωσε ότι «άδειες δηλώσεις δεν θα προωθήσουν την ειρήνη, αντίθετα θα ενθαρρύνουν την τρομοκρατία».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μποϊκοτάρισαν τη σύνοδο στη Νέα Υόρκη.

Ερωτηθείς για τις προθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ο Ντάνον είπε ότι «είναι ένας μακρύς πόλεμος, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μειώσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες αμάχων».

«Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, αλλά πρέπει να λάβουμε προφυλάξεις», πρόσθεσε.

Ο Ντάνον τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν είχε καμία πρόθεση να παραμείνει στη Γάζα» και υποστήριξε ότι θα αποχωρήσει «όταν γνωρίζουμε ότι η Χαμάς δεν βρίσκεται εκεί».

«Θέλω να υπενθυμίσω ότι αφήσαμε τη Γάζα εντελώς πριν από 20 χρόνια», είπε.

«Δώσαμε τα κλειδιά στους Παλαιστινίους… δείτε τι συνέβη, η Χαμάς πήρε τον έλεγχο της Γάζας και στη συνέχεια μας επιτέθηκε.

Δεν θέλαμε να μείνουμε εκεί, δεν είχαμε καμία πρόθεση να μείνουμε, αλλά θα φύγουμε όταν είμαστε βέβαιοι ότι η Χαμάς έχει φύγει, δεν μπορούμε να φύγουμε αφήνοντας τη Χαμάς στην εξουσία».

Αναφερόμενος σε όσους συμμετείχαν στη σύνοδο για τη λύση των δύο κρατών, ο Ντάνον δήλωσε ότι «είναι πιο εύκολο να έρθεις και να κατηγορήσεις το Ισραήλ παρά να βρεις μια λύση».