Ο Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ξεκίνησε την ομιλία στην Γενική Συνέλευση του αναγνωρίζοντας την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία.

Εξέφρασε για ακόμη μία φορά την απογοήτευσή του που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να εκπροσωπηθούν πλήρως, μετά την ανάκληση των θεωρήσεων εισόδου τους από τις ΗΠΑ.

«Η κατάσταση είναι αφόρητη και επιδεινώνεται ώρα με την ώρα», δήλωσε.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συμβάλουμε στην πορεία προς τη μοναδική διέξοδο από αυτόν τον εφιάλτη: μια λύση δύο κρατών, όπου δύο ανεξάρτητα, κυρίαρχα και δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια».

Ο Γκουτέρες σημείωσε ότι η παρούσα κατάσταση είναι «ηθικά, νομικά και πολιτικά αφόρητη».

Συνέχισε λέγοντας ότι χωρίς δύο κράτη δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε ότι η «ριζοσπαστικοποίηση» θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.