Ο στρατός του Ισραήλ προωθείται πιο βαθιά στις πλέον κατοικημένες περιοχές της πόλης της Γάζας σήμερα, μια σκληρή υπενθύμιση ότι η αναγνώριση από δυτικές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους δεν σημαίνει το τέλος των δεινών των κατοίκων του θύλακα.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, μία ημέρα αφού ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στον ΟΗΕ και δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, ένα διπλωματικό ορόσημο έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Όπως δήλωσαν γιατροί, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτιρίου κατοικιών στην πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει εκδώσει εντολή για την εκκένωση του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς εντείνει τις επιχειρήσεις του εκεί, και καλεί τους κατοίκους της πόλης να κατευθυνθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Δεν είμαστε ακλόνητοι, είμαστε αβοήθητοι. Δεν έχουμε χρήματα για να φύγουμε προς τον νότο και δεν έχουμε εγγυήσεις ότι αν το κάνουμε, το Ισραήλ δεν θα μας βομβαρδίσει. Οπότε μένουμε», δήλωσε η Χούντα, μητέρα δύο παιδιών.

«Τα παιδιά τρέμουν όλη την ώρα λόγω του ήχου των εκρήξεων, κι εμείς επίσης. Εξαφανίζουν μια πόλη ηλικίας χιλιάδων ετών και ο κόσμος γιορτάζει τη συμβολική αναγνώριση ενός κράτους που δεν θα σταματήσει τους σκοτωμούς μας», κατήγγειλε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησαν οχήματα γεμάτα εκρηκτικά στις συνοικίες Σάμπρα και Τελ αλ Χάουα, την ώρα που τα άρματα μάχης προωθούνταν στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Κάτοικοι δήλωσαν ότι οι εκρήξεις κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια και δρόμους.

Τρία νοσοκομεία τέθηκαν χθες Δευτέρα εκτός λειτουργίας λόγω των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο το υγειονομικό σύστημα στη Γάζα και στερώντας από τους κατοίκους την ιατρική φροντίδα, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές.

Στο μεταξύ χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη διάρκεια συνόδου που συνδιοργάνωσε με τη Σαουδική Αραβία. Αν και πρόκειται για ένα διπλωματικό ορόσημο, αυτή η κίνηση είναι μάλλον απίθανο να αλλάξει την κατάσταση επί του πεδίου. Το Ισραήλ από την πλευρά του εκτιμά ότι θα υπονομεύσει την προοπτική μιας ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.

«Τώρα μας σκοτώνουν ως πολίτες του κράτους της Παλαιστίνης; Αυτό συνέβη;», διερωτήθηκε ο Αμπού Μουστάφα, λίγες ώρες αφού εγκατέλειψε το σπίτι του στην πόλη της Γάζας καθώς πλησίαζαν τα ισραηλινά άρματα μάχης.

«Αυτές οι χώρες που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι η Παλαιστίνη είναι υπό κατοχή, ξέχασαν ότι η Γάζα σβήνεται από τον χάρτη. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, θέλουμε να σταματήσει η σφαγή μας, αυτό χρειαζόμαστε τώρα, όχι ανακοινώσεις», τόνισε.