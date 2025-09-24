Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα γραφεία του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καλωσόρισε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και υπενθύμισε τη «διαχρονική δυναμική συμβολή» των Ηνωμένων Πολιτειών στην υποστήριξη του Οργανισμού και εξέφρασε «ευγνωμοσύνη για αυτήν τη στήριξη από την ίδρυση του ΟΗΕ».

Συζήτησαν τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε «τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο» και εξέφρασε «τη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιδίωξη της ειρήνης».