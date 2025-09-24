Ένα ζευγάρι από το Λονγκ Άιλαντ συνελήφθη με ποσότητες φαιντανύλης ικανές να προκαλέσουν τον θάνατο περισσότερων από 42.000 ανθρώπων — μια υπόθεση τόσο εκτεταμένη που είναι «σχεδόν αδιανόητη», όπως δήλωσαν οι αρχές τη Δευτέρα.

Ο Κέιλεμπ Μόραν και η Τζέσικα Μεντίνα-Ρίβας, αμφότεροι 28 ετών, από το Χόλμπρουκ, κατηγορούνται συνολικά για 56 αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών στην ιστορία της κομητείας Σάφολκ.

«Δεν επρόκειτο απλώς για μια υπόθεση ναρκωτικών. Ήταν μια ωρολογιακή βόμβα στη μέση μιας ήσυχης γειτονιάς», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Σάφολκ, Ρέι Τίρνι, ανακοινώνοντας ότι οι δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας, όπως αναφέρει η New York Post.

Κατά την έφοδο στις 22 Αυγούστου, οι εισαγγελικές αρχές βρήκαν στο σπίτι τους 14 κιλά κοκαΐνης, 12 κιλά μεθαμφεταμίνης, χιλιάδες χάπια, 3 ουγγιές φαιντανύλης, μαύρη πίσσα ηρωίνης και περίπου 9 κιλά κάνναβης. Εντοπίστηκαν επίσης δύο παράνομα όπλα, αλεξίσφαιρα γιλέκα, εξοπλισμός συσκευασίας, ζυγαριές, περισσότερα από 118.000 δολάρια σε μετρητά και ειδικές σφαίρες καραμπίνας τύπου “dragon’s breath”.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν το ζευγάρι πούλησε σε μυστικό αστυνομικό κοκαΐνη και ποσότητες φαιντανύλης σε πέντε διαφορετικές συναλλαγές το καλοκαίρι. Σε μία από αυτές, ο Μόραν παρέδωσε φαιντανύλη και προειδοποίησε τον αστυνομικό να μην τη μεταπωλήσει «καθαρή», παραδεχόμενος ότι το μείγμα είχε ήδη προκαλέσει θανατηφόρες υπερδοσολογίες.

«Μιλάμε για προϊόν αξίας δύο εκατομμυρίων δολαρίων — μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις στην ιστορία της Σάφολκ», τόνισε ο αστυνομικός διευθυντής Κέβιν Καταλίνα. «Η κλίμακα της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι σχεδόν αδιανόητη».

Την ίδια ημέρα, οι ερευνητές εντόπισαν 36 κιλά κάνναβης σε επιχείρηση μοτοσπορ στο Πάτσογκ, που ανήκει στον πατέρα του Μόραν. Αν και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, επόμενα δέματα κάνναβης από την Καλιφόρνια προς το κατάστημα κατασχέθηκαν.

Ο Μόραν και η Μεντίνα-Ρίβας δήλωσαν αθώοι για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης και δεκάδες άλλες κατηγορίες κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών. Αν κριθούν ένοχοι, κινδυνεύουν με ποινή κάθειρξης από 15 χρόνια έως και ισόβια.

Η Μεντίνα-Ρίβας θα εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 27 Οκτωβρίου, ενώ ο Μόραν την επόμενη ημέρα. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν αποκλείονται νέες κατηγορίες.