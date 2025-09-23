Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στις κάμερες λίγο πριν συναντηθεί με τους ηγέτες από τη Μέση Ανατολή για να συζητήσουν τον πόλεμο στη Γάζα.



Τόνισε «πρέπει να τους φέρουμε πίσω», αναφερόμενος στους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.



«Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, αυτή είναι η ομάδα που μπορεί να το κάνει».



Επισήμανε στους δημοσιογράφους ότι αυτή θα είναι «η πιο σημαντική συνάντησή μου» και αστειεύτηκε «δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν».



«Είχα 32 συναντήσεις σήμερα, αλλά αυτή είναι η πιο σημαντική για μένα και θα τερματίσουμε κάτι που πιθανώς δεν έπρεπε να είχε ξεκινήσει ποτέ», πρόσθεσε



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μόνο σύντομες δηλώσεις πριν οι κάμερες αποχωρήσουν από τη συνάντηση, επιτρέποντας στους ηγέτες να μιλήσουν μακριά από τα μέσα ενημέρωσης.