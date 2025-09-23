Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Εμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια σειρά σχολίων, επικεντρωμένων κυρίως στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον Ρώσο πρόεδρο, δηλώνοντας ότι «η σχέση μου μαζί του δεν σήμαινε τίποτα». Αναφέρθηκε επίσης στη Μόσχα, σημειώνοντας πως «θα έπρεπε να είχε τερματίσει τον πόλεμό. Εδώ και 3,5 χρόνια δεν πήγαν και πολύ μακριά».

Για την ουκρανική πλευρά σχολίασε πως «μπορούν να πολεμήσουν», ενώ για τη χώρα του Πούτιν ανέφερε με αμφιβολία ότι «η Ρωσία να είναι χάρτινη τίγρη. Δεν ξέρω τι είναι».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία «έχασε 7.000 άνδρες σε μια εβδομάδα για το τίποτα. Πολύ θλιβερό».

Trump on Ukraine-Russia War:



Most of you have seen the recent statement I put out.



I’m glad you got it, but I feel that way.



Let him get that land back, so we’ll see how it works out. pic.twitter.com/3oMAXKCIy0 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2025

Σχολιάζοντας ανακοίνωση του Κιέβου, τόνισε: «ας πάρει [ενν. ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι] τη γη τους πίσω [ενν. από τη Ρωσία], ας δούμε πώς θα πάει αυτό».

Αναφερόμενος στο Ιράν, υποστήριξε ότι με το χτύπημα «το βάλαμε στο περιθώριο ενώ πριν ήταν ο νταής της Μέσης Ανατολής».

Για το Ισραήλ, δήλωσε πως «ήμουν στο πλευρό του μια ζωή» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα βρούμε λύση».

Αντίθετα, ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός για την έκβαση της κρίσης, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι Ισραηλινοί, είπε, «σκότωσαν τους βασικούς ηγέτες της Χαμάς. Εντυπωσιακό επίτευγμα, αλλά έχεις τους ίδιους ηγέτες με την πρώτη ημέρα. Οπότε δεν μπορεί αυτό να γκρεμίσει τη Χαμάς».