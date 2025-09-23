Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διερευνά μια έκρηξη στο κέντρο του Όσλο και προειδοποίησε τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα εκρηκτικά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ένα πανεπιστημιακό campus και περίπου 500 μέτρα από το βασιλικό παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Μιλώντας στο NRK, κάτοικοι και μάρτυρες κοντά στον τόπο του συμβάντος δήλωσαν ότι η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που «πόνεσαν τα αυτιά τους».

«Ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη. Είδαμε κάποιον να αρπάζει έναν άνδρα με κουκούλα που έτρεχε μακριά από τον τόπο του συμβάντος», δήλωσε άλλος μάρτυρας στο τοπικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σε μια σπάνια κίνηση, οι αρχές έστειλαν ένα μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του Όσλο, προειδοποιώντας τους για την έκρηξη.

«Έχει σημειωθεί έκρηξη στην περιοχή (που ονομάζεται) Pilestredet. Δεδομένου ότι υπάρχει ακόμα εκρηκτικός μηχανισμός στην περιοχή, η αστυνομία επιθυμεί οι πολίτες να μείνουν μακριά από τα παράθυρα», ανέφερε το μήνυμα.

«Προς το παρόν, δεν προβαίνουμε σε εκκένωση της περιοχής».

Το περιστατικό συνέβη σχεδόν μια μέρα μετά τις αναφορές για θεάσεις drone κοντά στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης.