Μια πιτσαρία στο Λονγκ Άιλαντ έχει γίνει viral χάρη στα ιδιαίτερα βίντεο που ανεβάζει στα social media, χλευάζοντας τις κακές συμπεριφορές πελατών με σάτιρα και… λίγη αγριάδα. Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο, ένας αγενής πελάτης τιμωρείται με ένα μπουκάλι νερό στο πρόσωπο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Phil’s Pizzeria στο Syosset αποφάσισε να «δραματοποιήσει» καθημερινές γκάφες πελατών, με τον ιδιοκτήτη Laurino και το προσωπικό να πρωταγωνιστούν σε σκηνές γεμάτες έντονες εκφράσεις και σάτιρα πιο καυτερή και από τους κόκκους κόκκινου πιπεριού.

Το πρώτο βίντεο, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο likes, δείχνει τον Laurino να ετοιμάζει μια παραγγελία για take away, ενώ ένας «πελάτης», τον οποίο υποδύεται μέλος του προσωπικού, διαμαρτύρεται ότι είναι δικό του, με τον ιδιοκτήτη να απαντά: «Πήγαινε κάτσε κάτω»!

«Δεν το κάναμε για να γίνουμε διάσημοι», είπε ο Laurino στη New York Post. «Απλώς θελήσαμε να δείξουμε με χιούμορ τις τρέλες που ζούμε καθημερινά εδώ μέσα».

Ο ιδιοκτήτης θυμάται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από συμπεριφορές πελατών:

Μια γυναίκα ζήτησε σαλάτα… χωρίς μαρούλι.

Ένας άλλος ήθελε κοτόπουλο σχάρας χωρίς… σημάδια από τη σχάρα.

Ένας άντρας πήρε το πιάτο από τα χέρια του σερβιτόρου, πριν αυτός προλάβει να το αφήσει, λερώθηκε και την επόμενη μέρα ζήτησε 6 με 7 δολάρια για το καθάρισμα του παντελονιού.

«Αυτή η βιομηχανία χρειάζεται ένα reality show», πρόσθεσε. «Λέω σε όλους, “δεν θα πιστέψετε τι συμβαίνει στη δουλειά.”». Τα σατιρικά βίντεο βάζουν στο στόχαστρο, μεταξύ άλλων, τους πελάτες που μετακινούν τραπέζια χωρίς να ρωτήσουν ή εκείνους που μιλούν σιγανά στο τηλέφωνο. Σε ένα άλλο βίντεο, καυτηριάζονται οι wannabe influencers που ζητούν δωρεάν φαγητό.

Ο Laurino αναφέρθηκε και στα πράγματα που τον εκνευρίζουν περισσότερο: «Δεν είναι μπριζόλα», είπε χαρακτηριστικά για όσους ζητούν υπερβολικά καλοψημένη πίτσα, ενώ σχολιάζει και την αιώνια διαμάχη για την πίτσα με ανανά.

Άλλο περιστατικό που βιντεοσκόπησαν είναι με τις πελάτισσες που παρεξήγησαν την ερώτηση «Θέλετε πιρούνι;» νομίζοντας ότι άκουσαν κάτι χυδαίο. «Έφτασα στο σημείο να λέω: “Θέλετε μαχαιροπίρουνο;”», εξήγησε.

Η επιτυχία ήταν τεράστια: ο λογαριασμός της πιτσαρίας έχει πλέον πάνω από 150.000 ακολούθους στο Instagram. Στα βίντεο συμμετέχει και η γυναίκα του Laurino, Vincenza, ενώ ο μάνατζερ, Anthony Corrao, παίζει συχνά τον «κακό πελάτη» που τρώει μπουγέλο ή δέχεται φωνές για μια αδέξια κίνηση.

Ο ίδιος ο Laurino έχει δημιουργήσει ένα «alter ego», μια σκληρή περσόνα μπροστά στην κάμερα. «Εντωμεταξύ, νιώθω σαν ένας απλός γάιδαρος που έχει μια πιτσαρία», λέει χαριτολογώντας. Η φήμη του τον ακολούθησε και στο εξωτερικό, ενώ μίλησε και στον ραδιοφωνικό σταθμό Z100 για τις «πίτσες της γιαγιάς» του.

Όμως δεν έλειψαν και οι υπερβολικές αντιδράσεις: «Ένας τύπος έγραψε: “Ξέρω τι αυτοκίνητο οδηγείτε και θα σας περιμένω στο πάρκινγκ ένα βράδυ”», αποκάλυψε. Κάποιος άλλος έγραψε πως «θα έπρεπε να τον πυροβολήσουν στον λαιμό όπως τον Τσάρλι Κερκ». «Έχω κάνει καταγγελίες στην Αστυνομία και πλέον δεν φεύγω ποτέ μόνος το βράδυ από το μαγαζί», παραδέχτηκε.

Παρά τις απειλές, ο Laurino δεν το βάζει κάτω: «Λατρεύω αυτό που έκανα για την επιχείρηση και νιώθω ότι όλα θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Πεινάω για το επόμενο βήμα».