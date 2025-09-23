Απρόσμενη διακοπή ήχου σημειώθηκε κατά την ομιλία του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας αντιδράσεις.

Την ώρα που ο Τούρκος ηγέτης αναφερόταν στο παλαιστινιακό ζήτημα, κάνοντας λόγο για τη σφαγή και τη συνεχιζόμενη βία στη Γάζα από το Ισραήλ, το μικρόφωνό του έπαψε να λειτουργεί, με αποτέλεσμα η ομιλία του να διακοπεί ξαφνικά.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε οργή στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σχολίασαν πως επρόκειτο για σαμποτάζ.