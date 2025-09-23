Απρόσμενη διακοπή ήχου σημειώθηκε κατά την ομιλία του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας αντιδράσεις.
Την ώρα που ο Τούρκος ηγέτης αναφερόταν στο παλαιστινιακό ζήτημα, κάνοντας λόγο για τη σφαγή και τη συνεχιζόμενη βία στη Γάζα από το Ισραήλ, το μικρόφωνό του έπαψε να λειτουργεί, με αποτέλεσμα η ομιλία του να διακοπεί ξαφνικά.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε οργή στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σχολίασαν πως επρόκειτο για σαμποτάζ.
After Erdogan accused Israel of genocide from the UN podium, the sound was cut off, and Turkish media claim this is a "deliberate sabotage". pic.twitter.com/PLlQr5ShEp— Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 23, 2025