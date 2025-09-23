Εντυπωσιακές και καθαρές εικόνες από κάτι που φέρεται να είναι ένα UFO καταγράφηκαν στον ουρανό του Λος Άντζελες, προκαλώντας νέο κύμα συζητήσεων και ερωτημάτων γύρω από το τι ακριβώς πετά πάνω από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής. Το περιστατικό έχει τραβήξει την προσοχή όχι μόνο των κατοίκων αλλά και ερευνητών UFO, καθώς το υλικό που καταγράφηκε είναι από τα πιο καθαρά που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι κατοίκων βρισκόταν στο μπαλκόνι του όταν παρατήρησε ένα μαύρο σκάφος σε σχήμα V, καλυμμένο με φώτα, να κινείται αργά πάνω από την πόλη στις 28 Αυγούστου. Η θέαση διήρκεσε περίπου 25 λεπτά, με το αντικείμενο να κατευθύνεται προς νότο μέχρι που οι μάρτυρες το έχασαν από το οπτικό τους πεδίο γύρω στις 11:38 μ.μ. τοπική ώρα (2:38 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής). Το ζευγάρι κατάφερε να τραβήξει φωτογραφίες αλλά και βίντεο με κάμερα κινητού τηλεφώνου, στα οποία φαίνονται καθαρά εννέα λευκά φώτα τοποθετημένα κατά μήκος της ατράκτου του άγνωστου σκάφους.

Ο ερευνητής UFO και κινηματογραφιστής, Μαρκ Κρίστοφερ Λι, μιλώντας στην Daily Mail, τόνισε πως κατά την άποψή του το σκάφος δεν ήταν διαστημόπλοιο εξωγήινων, αλλά πιθανότατα ένα drone που δοκίμαζε νέα τεχνολογία για την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή για κάποια άλλη μεγάλη δύναμη. Ωστόσο, ο Λι προχώρησε και σε μια εντυπωσιακή δήλωση, βασισμένη τόσο στην ανάλυσή του για το συγκεκριμένο περιστατικό όσο και σε διάσημες εμφανίσεις UFO στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστήριξε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ήδη τεχνολογία που πολλοί θεωρούν πως θα μπορούσε να ανήκει μόνο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας το 2025, προσθέτοντας ότι πολλά γνωστά περιστατικά UFO πιθανότατα είναι αποτέλεσμα γήινης τεχνολογίας, 30 με 40 χρόνια πιο εξελιγμένης από αυτή που θεωρούμε πως υπάρχει σήμερα.

Η αναφορά για το συγκεκριμένο UFO κατατέθηκε στο National UFO Reporting Center (NUFORC) στις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συλλέγει μαρτυρίες για εμφανίσεις UFO από το 1974. Το NUFORC ανέφερε ότι η τελευταία αυτή παρατήρηση αποτελεί την 34η εμφάνιση σκάφους σε σχήμα chevron στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, φέτος υπήρξαν αρκετές αναφορές που περιέγραφαν συγκεκριμένα σχήματα V ή τρίγωνα με πολλαπλά φώτα στην επιφάνειά τους να πετούν στον αμερικανικό ουρανό.

Ο μάρτυρας από το Λος Άντζελες περιέγραψε με λεπτομέρεια το περιστατικό στην επίσημη αναφορά του. «Παρέμεινε στην ίδια περιοχή για περίπου 25-30 λεπτά την πρώτη φορά που το είδα. Κινήθηκε λίγο αλλά δεν απομακρύνθηκε πολύ. Στο τέλος απλώς πέταξε προς τον νότο μέχρι που δεν μπορούσα πια να το δω», σημείωσε χαρακτηριστικά. Το αντικείμενο, που είχε σχήμα μπούμερανγκ, φαινόταν να διαθέτει και ένα μικρό σώμα στο κέντρο του, κάτι που το έκανε να μοιάζει με το μαχητικό F-117 stealth. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αεροσκάφος, κατασκευασμένο από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ποτέ δεν διέθετε μεγάλα φώτα στην εξωτερική του επιφάνεια, κάτι που κάνει το περιστατικό ακόμα πιο αινιγματικό.

Ο Μαρκ Κρίστοφερ Λι τόνισε πως το βίντεο που τράβηξε ο μάρτυρας φαίνεται απολύτως γνήσιο και ότι η χαμηλή ποιότητα, λόγω του σκοταδιού και της κάμερας κινητού, αποκλείει το ενδεχόμενο χρήσης τεχνητής νοημοσύνης ή ειδικών εφέ CGI. Παράλληλα, το NUFORC κατέγραψε δίπλα στην αναφορά μία πιθανή εξήγηση με μία μόνο λέξη: «Ultralight;». Ο όρος αναφέρεται σε μικρά, ελαφριά αεροσκάφη, συνήθως μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα ή αιωρόπτερα, που χρησιμοποιούνται κυρίως για αναψυχή. Πρόκειται για ιδιαίτερα απλές κατασκευές, με ελάχιστο σκελετό, χωρίς βαρύ κινητήρα, οι οποίες είναι γενικά αργές και σχεδόν αθόρυβες.

Το Λος Άντζελες έχει μακρά ιστορία αναφορών σχετικά με UFO, που ξεκινά από το περίφημο «Battle of Los Angeles» το 1942, όταν ο αμερικανικός στρατός πυροβόλησε κατά λάθος στον ουρανό, πιστεύοντας ότι δέχεται επίθεση από εξωγήινα σκάφη. Ο Λι αναφέρθηκε επίσης σε θεωρίες που θέλουν το νησί Καταλίνα, ανοιχτά της Καλιφόρνια, να φιλοξενεί μυστική υποθαλάσσια εξωγήινη βάση. Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι το Λος Άντζελες δεν αποτελεί πραγματικό «hotspot» εξωγήινων εμφανίσεων, αλλά μάλλον πεδίο δράσης εξαιρετικά εξελιγμένης γήινης τεχνολογίας που εκτοξεύεται από γειτονικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως η Vandenberg Space Force Base, η Edwards Air Force Base και η διαβόητη Area 51.

Πηγή φωτό: National UFO Reporting Center