Ένα βίντεο διάρκειας σχεδόν 22 λεπτών με τίτλο «Το Περιστατικό Roswell» αναρτήθηκε σιωπηλά στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον γύρω από τη διάσημη συντριβή του 1947. Το υλικό συνδυάζει στατικές εικόνες και λήψεις με κινούμενη κάμερα από το δημοσιευμένο «Roswell Report», καθώς και από διάφορα περιοδικά και βιβλία σχετικά με τα UFO. Το βίντεο ξεκινά με πλάνο του βιβλίου «The Roswell Report: Fact Versus Fiction in the New Mexico Desert» και ολοκληρώνεται με μια ασπρόμαυρη εικόνα που φαίνεται να δείχνει τον τόπο της συντριβής, με συντρίμμια διάσπαρτα σε έναν τεράστιο κρατήρα. Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στο διαδίκτυο, με χρήστες να ισχυρίζονται ότι ο κρατήρας μοιάζει εντυπωσιακά με τις περιγραφές μαρτύρων, υποδεικνύοντας ότι ίσως πρόκειται για «τις πρώτες φωτογραφίες του χώρου συντριβής UFO του 1947».

Ο ταγματάρχης Τζέσι Μαρσέλ, που περισυνέλεξε τα συντρίμμια από τη συντριβή, περιέγραψε την περιοχή ως «μια μεγάλη έκταση βαριά διασκορπισμένων μεταλλικών συντριμμιών από ένα μοναδικό σημείο πρόσκρουσης που είχε σημαδέψει τη γη». Ορισμένοι θεατές επισημαίνουν επίσης μια σκοτεινή μορφή στη δεξιά πλευρά της εικόνας, υποστηρίζοντας ότι μοιάζει με εξωγήινο σώμα. Ο ειδικός στα UFO Μαρκ Λι δήλωσε στην Daily Mail ότι η εικόνα του κρατήρα πιθανώς συμπεριλήφθηκε για να προσδώσει ενδιαφέρον. «Κατά την άποψή μου, πρόκειται για φάρσα», είπε. «Απλώς επειδή προστέθηκε στα Εθνικά Αρχεία δεν σημαίνει ότι έχει επιστημονική εγκυρότητα. Αν προερχόταν από ανακοίνωση του στρατού ή του Κογκρέσου, θα το έπαιρνα πολύ πιο σοβαρά». Ο Λι τόνισε επίσης ότι ο «εξωγήινος» στη φωτογραφία είναι απλώς ένα φαινόμενο παραειδωλίας, μια ψυχολογική αντίδραση κατά την οποία βλέπουμε πρόσωπα ή γνωστά αντικείμενα σε τυχαία ερεθίσματα.

Το πρόσφατα αναρτημένο βίντεο φαίνεται να εστιάζει στο βιβλίο «The Roswell Report: Fact Versus Fiction in the New Mexico Desert» του 1995, που αποδίδει τα συντρίμμια του φερόμενου «UFO» στο Project Mogul. Το Project Mogul ήταν ένα απόρρητο στρατιωτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ από το 1947 έως το 1949, που χρησιμοποιούσε αερόστατα μεγάλης ανύψωσης εξοπλισμένα με μικρόφωνα για την ανίχνευση ηχητικών κυμάτων από σοβιετικές δοκιμές ατομικών βομβών. Μια στρατιωτική έρευνα του 1994 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν στον χώρο του Roswell ήταν πιθανότατα κομμάτια ενός αερόστατου υψηλής ανύψωσης του Project Mogul και όχι ενός εξωγήινου σκάφους. Παρά αυτή την επίσημη εξήγηση, το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, με χρήστες να προσφέρουν διαφορετικές ερμηνείες και να εκφράζουν ποικίλες θεωρίες για το τι ακριβώς αποτυπώνεται στο υλικό.

«Η Εθνική Υπηρεσία Αρχείων και Εγγραφών (NARA) ανέβασε ένα βίντεο του χώρου συντριβής UAP του Roswell 1947», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος χρήστης δημοσίευσε στο X: «Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο ερευνητής UFO Grant Cameron, μερικές φορές η αποκάλυψη της αλήθειας τοποθετείται σκόπιμα σαν βελόνα στα άχυρα. Roswell: σταδιακή αποκάλυψη… σταγόνα-σταγόνα». Εκτός από τα συντρίμμια που φαίνονται στο βίντεο, ένας χρήστης είπε: «Γκρι εξωγήινος στο επίσημο βίντεο από τον χώρο συντριβής του Roswell». Ωστόσο, ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξαν ότι το υλικό «είναι B-roll για το Roswell Report και οι εικόνες που δημοσιεύονται δεν δείχνουν τον πραγματικό χώρο συντριβής ούτε πρόκειται για τα πραγματικά συντρίμμια». Ένας χρήστης σχολίασε: «Είναι ξεκάθαρα B-roll για την παρουσίαση του Roswell που ετοίμασε η κυβέρνηση το 1996. Κάποιος πρέπει να το βρήκε και το ανέβασε τις τελευταίες μέρες».

Άλλοι υποστήριξαν ότι στην εικόνα φαίνεται νεκρός εξωγήινος, αναφερόμενοι σε όσα είχε πει ο Μαρσέλ μετά το περιστατικό. «Αργότερα ανακάλυψα ότι ο πιλότος του αεροσκάφους ήταν ο σμηναγός Χέντερσον, ο οποίος φαίνεται ότι είδε πολύ περισσότερα από τα συντρίμμια στον χώρο πρόσκρουσης… ίσως είδε τα απομεινάρια του πληρώματος», είχε δηλώσει πριν αποβιώσει. Τον Ιούλιο του 1947, ένας αγρότης ανέφερε κομμάτια συντριμμιών διάσπαρτα στη γη του. Οι Αρχές κλήθηκαν στο σημείο και μετά από έρευνα, διαπίστωσαν ότι τα κομμάτια προέρχονταν από ιπτάμενο δίσκο. Η τοπική εφημερίδα ανέφερε στην πρώτη σελίδα ότι το Roswell Army Field ανέκτησε έναν ιπτάμενο δίσκο σε αγρόκτημα του Νέου Μεξικού, μετά την εμφάνιση μεταλλικών, ελαφρών αλλά ανθεκτικών υλικών διάσπαρτων στο έδαφος.

«Το γραφείο πληροφοριών της 509ης Μοίρας Βομβαρδισμού στο Roswell Army Air Field ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι το πεδίο έχει “καταληφθεί” από έναν ιπτάμενο δίσκο», ανέφερε η Roswell Daily Record στις 8 Ιουλίου 1947. Η δήλωση δόθηκε από τον Μαρσέλ, που ήταν ο πρώτος στο σημείο και ηγήθηκε της έρευνας, καταλήγοντας ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από εξωγήινο όχημα. Ο ίδιος τόνισε ότι το υλικό εξαπλώθηκε από αυτό το σημείο σε μια τριγωνική περιοχή πλάτους 200 έως 300 ποδιών και μήκους 3/4 μιλίου. Λίγο μετά την ανακάλυψη του «UFO», το υπουργείο Πολέμου στην Ουάσινγκτον δημοσίευσε δήλωση, υποστηρίζοντας ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από μετεωρολογικό αερόστατο.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το αερόστατο ήταν μέρος του συστήματος Project Mogul, που είχε αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και το Woods Hole Oceanographic Institution και είχε σχεδιαστεί για την ανίχνευση ατμοσφαιρικών δονήσεων από πυρηνικές δοκιμές.