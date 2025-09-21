Μουδιασμένη είναι η Ευρώπη μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στα αεροδρόμια της, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν χιλιάδες πτήσεις και να σχηματιστούν τεράστιες ουρές.

Επισήμως, το ζήτημα έχει διορθωθεί, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ο ένοχος, παρά τα διάφορα σενάρια που διακινούνται.

Η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες έχει δεχτεί πολλές κυβερνοεπιθέσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα των αεροδρομίων της ή και υποδομών ενέργειας και ενώ έχει υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, δημιουργούνται ερωτήματα ως προς την αποτροπή, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ο υπαίτιος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από την τελευταία κυβερνοεπίθεση τα αυτοματοποιημένα συστήματα έγιναν μη λειτουργικά, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

#heathrow delays due to tech issue, you just can’t rely on this airport to run smoothly. pic.twitter.com/CiezkKGL3s — KC Barnard (@lovebydeception) September 20, 2025

Τα αεροδρόμια του Λονδίνου, Χίθροου και του Βερολίνου δήλωσαν επίσης ότι η επίθεση διαταράσσει τις πτήσεις τους, με τους επιβάτες να συμβουλεύονται να επιβεβαιώσουν τα ταξίδια τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο το Σάββατο.

Το Χίθροου ανακοίνωσε ότι η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης σε πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, «αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους αναχωρούντες επιβάτες».