Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σημειώθηκαν σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση που στοχεύει έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης.

Η επίθεση έκανε τα αυτοματοποιημένα συστήματα μη λειτουργικά, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Τα αεροδρόμια του Λονδίνου, Χίθροου και του Βερολίνου δήλωσαν επίσης ότι η επίθεση διαταράσσει τις πτήσεις τους, με τους επιβάτες να συμβουλεύονται να επιβεβαιώσουν τα ταξίδια τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο το Σάββατο.

Το Χίθροου ανακοίνωσε ότι η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης σε πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, «αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους αναχωρούντες επιβάτες».

Το αεροδρόμιο συμβούλεψε τους ταξιδιώτες να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία και ανακοίνωσε ότι έχει διαθέσει επιπλέον προσωπικό στις περιοχές check-in για να «βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των διαταραχών».

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», αναφέρει η ανακοίνωση του αεροδρομίου στην ιστοσελίδα του.

«Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την επίλυση του προβλήματος και προσπαθεί να αποκαταστήσει την κατάσταση το συντομότερο δυνατό», συμπληρώνεται.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου σημείωσε σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα ότι «λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια γρήγορη λύση».

Αντιθέτως, εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται από την επίθεση.