Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στο Χονγκ Κονγκ το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, ώστε ειδικοί να μπορέσουν να εξουδετερώσουν μια μεγάλη βόμβα αμερικανικής κατασκευής που είχε απομείνει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και εντοπίστηκε σε εργοτάξιο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η βόμβα είχε μήκος σχεδόν 1,5 μέτρο και ζύγιζε περίπου 450 κιλά.

Ανακαλύφθηκε από εργάτες σε εργοτάξιο στην περιοχή Quarry Bay, μια πολυσύχναστη οικιστική και επαγγελματική ζώνη στη δυτική πλευρά του νησιού του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τη New York Post.

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για βόμβα που χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός αξιωματούχος Άντι Τσαν Τιν-Τσου πριν την έναρξη της επιχείρησης. Πρόσθεσε ότι λόγω των «εξαιρετικά υψηλών κινδύνων που συνδέονται με την εξουδετέρωσή της», περίπου 1.900 νοικοκυριά -δηλαδή 6.000 άτομα- «παροτρύνθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα».

Η επιχείρηση απενεργοποίησης της βόμβας ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου. Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Βόμβες που έχουν απομείνει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίζονται κατά καιρούς στο Χονγκ Κονγκ.

Η πόλη είχε καταληφθεί από τις ιαπωνικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου και χρησιμοποιούνταν ως βάση του ιαπωνικού στρατού και ναυτικού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με άλλες συμμαχικές δυνάμεις, είχαν εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές στο Χονγκ Κονγκ, με στόχο τη διακοπή των ιαπωνικών γραμμών ανεφοδιασμού και υποδομών.