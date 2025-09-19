Η Ρωσία βλέποντας τους τριγμούς εντός του ΝΑΤΟ επεκτείνει το βλέμμα της και αλλού, με αναλυτές να υποστηρίζουν πως αρχίζει να φοβερίζει τη Φινλανδία, όπως έπραξε και στην περίπτωση της Ουκρανίας πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek, η εκτίμηση αντανακλά τις ευρύτερες ανησυχίες της Δύσης ότι η Ρωσία έχει φιλοδοξίες πέρα από την Ουκρανία και θα μπορούσε κάποια μέρα να προσπαθήσει να καταλάβει εδάφη από μέλος του ΝΑΤΟ, αν κρίνει ότι η συμμαχία δεν είναι διατεθειμένη ή ικανή να τηρήσει την υποχρέωσή της για συλλογική άμυνα, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Η Ρωσία αρνείται ότι έχει τέτοιες εδαφικές φιλοδοξίες στην πρώην σοβιετική σφαίρα επιρροής ή ότι επιδιώκει σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται «σε πόλεμο» με τη Ρωσία λόγω της σημαντικής βοήθειας που παρέχει στην Ουκρανία, η οποία εξακολουθεί να αποκρούει τη ρωσική εισβολή, σημειώνει το Newsweek.

«Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου έχουν εντείνει τις απειλές κατά της Φινλανδίας τις τελευταίες εβδομάδες, χρησιμοποιώντας γλώσσα που αντικατοπτρίζει τις ψευδείς δικαιολογίες του Κρεμλίνου για τις εισβολές του στην Ουκρανία», ανέφερε το think tank ISW με έδρα την Ουάσινγκτον.

Επίσης, επεσήμανε πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με τη Φινλανδία που έκαναν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο ειδικός απεσταλμένος Σεργκέι Ιβάνοφ και ο πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Κρατικής Δούμας, Αλεξέι Τσέπα.

Ο Λαβρόφ είχε δηλώσει στις 18 Σεπτεμβρίου ότι η «ουδέτερη βιτρίνα» της φινλανδικής κυβέρνησης «έχει ξεφλουδίσει» και ότι ο ρεβανσισμός «κυριολεκτικά αυξάνεται» στη χώρα, η οποία κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη γειτονική Ρωσία το 1917.

Η Φινλανδία, η οποία προσχώρησε στο ΝΑΤΟ το 2023 ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην αυξημένη απειλή του επεκτατισμού της Μόσχας, είχε επίσης αποκρούσει μια εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης το 1939.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο συμβούλιο ασφαλείας της χώρας, κατηγόρησε πρόσφατα τη Φινλανδία ότι προετοιμάζεται να επιτεθεί στη Ρωσία μετά την προσχώρησή της στο ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δεσμεύει τους συμμάχους του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της συνθήκης του, σε συλλογική άμυνα σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον οποιουδήποτε από τα μέλη του.