Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες, οι κάτοικοι και οι αρμόδιοι για έκτακτες καταστάσεις γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό των Ηνωμένων Πολιτειών τέθηκαν σε επιφυλακή για πιθανό τσουνάμι, μετά από σεισμό στη Ρωσία.

O ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε την ανατολική ακτή της Ρωσίας προκάλεσε την αυξημένη παρακολούθηση στην Αλάσκα, τη Χαβάη και τη δυτική ακτή των ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν κύματα τσουνάμι κατά μήκος της απομακρυσμένης νησιωτικής αλυσίδας και η προειδοποίηση για τσουνάμι ακυρώθηκε.

Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago… pic.twitter.com/3HVGzxIPwB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι είχε εκδώσει προειδοποίηση, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για τσουνάμι, για τις Δυτικές Αλεούτιες Νήσους μεταξύ του Amchitka Pass και του Attu. Οι κάτοικοι και όσοι δραστηριοποιούνται κοντά στο νερό συμβουλεύτηκαν να «μείνουν μακριά από το νερό, τις παραλίες και τα υδάτινα μονοπάτια».

Στη Χαβάη, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού στη Χονολουλού εξέδωσε προειδοποίηση, αναφέροντας ότι ήταν «πολύ νωρίς» για να καθοριστεί αν υπάρχει απειλή για την πολιτεία. Το κέντρο σημείωσε ότι, εάν υπήρχε «απειλή τσουνάμι για τη Χαβάη, το νωρίτερο που θα ξεκινούσε θα ήταν στις 2:51 μ.μ. HST».

Και στη Χαβάη δόθηκε το σήμα «όλα εντάξει». Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Χαβάη από τον σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία».

«Δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφικού τσουνάμι σε κανένα σημείο της δυτικής ακτής των ΗΠΑ ή της καναδικής ακτής», ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το κέντρο τσουνάμι τόνισε ότι «δεν καταγράφηκε καταστροφικό τσουνάμι» και δεν υπήρχαν διαθέσιμες παρατηρήσεις από την Αλάσκα. Παρ’ όλα αυτά, οι τοπικές αρχές συνέστησαν στους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να μην επιστρέψουν στις επικίνδυνες ζώνες μέχρι να ανακοινωθεί από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ότι είναι ασφαλές.

Μια πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας ενημέρωσε ότι είναι πιθανές μικρές μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας κατά μήκος της χερσονήσου Καμτσάτκα της Ρωσίας λόγω του σεισμού. Ωστόσο, δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις ή οδηγίες για τσουνάμι.