Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγο στην ευρύτερη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,8 Ρίχτερ.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε με επίκεντρο περίπου 144 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, στη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, χαρακτηριστικό που αυξάνει τη δυναμική της δόνησης στην επιφάνεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου και έχουν τεθεί σε επιφυλακή αφού έχει εκδοθεί προειδοποίσηση για τσουνάμι.

❗️🌊🇷🇺 – A tsunami warning was issued at 12:07 PM PDT on September 18, 2025, by the National Tsunami Warning Center in Palmer, Alaska, for the Aleutian Islands from Amchitka Pass (125 miles west of Adak) to Attu, Alaska.



Ο Έλληνας καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον σεισμό:

«Μεγάλος σεισμός στη χερσόνησο της Καμτσάτκα μεγέθους 7.7. Προφανώς θα βγει προειδοποίηση για τσουνάμι. Θυμίζω ότι προ ημερών (30 Ιουλίου) είχε γίνει εκεί ο κύριος σεισμός μεγέθους 8.8. Τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη».

Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε από από το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι στο Πάλμερ της Αλάσκας, για τα νησιά Αλεούτι, από το πέρασμα Amchitka (125 μίλια δυτικά του Adak) έως το Attu της Αλάσκας.

Οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή προειδοποίησης θα πρέπει να απομακρυνθούν από παραλίες, λιμάνια, μαρίνες, κόλπους και εισόδους, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και να μετακινηθούν προς το εσωτερικό της ξηράς ή σε υψηλότερο έδαφος, κατά προτίμηση με τα πόδια, εάν αισθανθούν ισχυρή δόνηση.

Οι χειριστές σκαφών θα πρέπει να μετακινηθούν σε νερά με βάθος τουλάχιστον 180 πόδια και να αποφεύγουν τις ρηχές περιοχές. Σε καμία περίπτωση οι πολίτες δεν πρέπει να παρατηρούν το τσουνάμι από την ακτή ή να επιστρέφουν στις περιοχές αυτές πριν οι αρχές επιβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

Επικίνδυνα κύματα και ρεύματα μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή τραυματισμό, με τις επιπτώσεις να διαρκούν ενδεχομένως ώρες ή ημέρες, ενώ τα επόμενα κύματα μπορεί να είναι μεγαλύτερα. Τα κύματα μπορεί να διαρκέσουν από 5 έως 45 λεπτά, επηρεάζοντας όλες τις παράκτιες κατευθύνσεις, με ενδείξεις όπως η απότομη υποχώρηση των υδάτων, ασυνήθιστα κύματα, ισχυρά ρεύματα ή ένα τείχος νερού.

Οι πολίτες στις ακτές του Ειρηνικού, εκτός από την Καλιφόρνια, το Όρεγκον, την Ουάσινγκτον, τη Βρετανική Κολομβία και την Αλάσκα, θα πρέπει να ελέγχουν τα μηνύματα του Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού

Η Καμτσάτκα, γνωστή για τη γεωλογική της δραστηριότητα, βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο “Δαχτυλίδι της Φωτιάς” του Ειρηνικού, μια σεισμικά ενεργή ζώνη όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις.

