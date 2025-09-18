Μια εργαζόμενη σε γραφείο μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα τη δυσάρεστη απάντηση που έλαβε από το «απάνθρωπο» αφεντικό της, όπως το χαρακτήρισαν οι χρήστες, όταν το ενημέρωσε ότι χρειαζόταν το πρωί άδεια για να πάει το άρρωστο παιδί της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τη nypost.

Η συνομιλία δημοσιεύτηκε στο TikTok από έναν επαγγελματία σε θέματα καριέρας, τον Μπεν Άσκινς, ο οποίος συχνά αναδεικνύει διαδικτυακά παραδείγματα κακής συμπεριφοράς προϊσταμένων.

Η μητέρα έστειλε μήνυμα στο αφεντικό της το πρωί, εξηγώντας ότι ο γιος της είχε περάσει τη νύχτα με υψηλό πυρετό και ότι ήδη είχε λάβει σχετική έγκριση άδειας από άλλον μάνατζερ. Αντί για κατανόηση, η απάντηση που έλαβε ήταν: «Αυτό δεν είναι καθόλου βολικό. Ξέρεις τι αντιμετωπίζουμε αυτή την εβδομάδα, δεν μπορεί να το αναλάβει κάποιος άλλος;».

Η εργαζόμενη απάντησε: «Όχι, συγγνώμη, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπορεί να το κάνει». Το αφεντικό τελικά ενέκρινε την απουσία, αλλά πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να «καθυστερήσει πολύ» καθώς «σε χρειαζόμαστε σε αυτό το πρότζεκτ».

Ο Άσκινς καταδίκασε τη στάση του προϊσταμένου στο βίντεο, σχολιάζοντας: «Νομίζετε ότι αυτή η μητέρα θέλει να κάνει κάτι τέτοιο αυτό το πρωί; Έχει ένα άρρωστο παιδί, πρέπει να το πάει στο νοσοκομείο, προφανώς είναι μια αγχωτική κατάσταση».

Η ιστορία άγγιξε πολλούς γονείς και φροντιστές που συχνά παλεύουν να ισορροπήσουν μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και οικογενειακών αναγκών. «Μερικά αφεντικά είναι απάνθρωπα και οι πράξεις τους το αποδεικνύουν», σχολίασε κάποιος. «Κι ύστερα αναρωτιούνται γιατί είναι δύσκολο να κρατήσουν εργαζόμενους», πρόσθεσε ένας άλλος.

Χρήστες των κοινωνικών δικτύων μοιράζονται τις δικές εμπειρίες

Πολλοί μοιράστηκαν και τις δικές τους εμπειρίες. «Έπρεπε να δηλώσω άρρωστη, ενώ έκανα εμετό κατά τη διάρκεια της κλήσης… Την επόμενη μέρα η μάνατζερ μου έστειλε μήνυμα ότι απογοητεύτηκε, επειδή κανείς δεν κάλυψε το Σαββατοκύριακο», ανέφερε μια γυναίκα. «Στη δεκαετία του ’70 χρειάστηκε να κάνω το ίδιο και με απέλυσαν. Μου είπαν ότι, αν πραγματικά νοιαζόμουν για τη δουλειά, θα έβρισκα κάποιον να καθίσει με την κόρη μου στο νοσοκομείο. Φοβερό ότι αυτή η νοοτροπία υπάρχει ακόμη», πρόσθεσε μια άλλη.

Κάποιος μάλιστα αποκάλυψε πως ο πρώην εργοδότης του ζητούσε… «24 ώρες ειδοποίηση» ακόμα και για απρόβλεπτες καταστάσεις ανάγκης.

Ωστόσο, υπήρξαν και θετικά παραδείγματα. «Πήρα δύο μέρες άδεια και εργάζομαι από το σπίτι τις τελευταίες τέσσερις. Το αφεντικό μου νοιάζεται περισσότερο να γίνω καλά παρά να επιστρέψω στη δουλειά», μοιράστηκε ένας άλλος χρήστης.

Η υπόθεση έρχεται λίγο μετά από έρευνα του 2025 της εταιρείας people2people Recruitment, που έδειξε ότι το 63% των εργαζομένων δεν παίρνουν αναρρωτική άδεια όταν τη χρειάζονται. Από αυτούς, το 22% ανέφερε ότι αισθάνεται ενοχές, το 18% ότι είναι «πολύ απασχολημένο» για να λείψει και το 16% ότι φοβάται την «κρίση» των συναδέλφων ή των προϊσταμένων.