Μια εμπειρία ζωής και θανάτου έζησε ένας 40χρονος στη Βραζιλία όταν το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε την ώρα που έκανε base jumping, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 40χρονος Κάρλος Σούτο Μάιορ, που έχει εκπαιδευτεί ως πυροσβέστης και ναυαγοσώστης, επιχειρούσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 7news.com, μόλις την έκτη του πτώση με αλεξίπτωτο, όταν χτύπησε επανειλημμένα σε έναν βράχο και έπεσε από ύψος σχεδόν 900 μέτρων στο έδαφος στο Καστέλο της Βραζιλίας, στις 13 Αυγούστου.

Ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος είναι έμπειρος αλεξιπτωτιστής αλλά ακόμα νέος στο base jumping, πήδηξε από τον γκρεμό μετά την αντίστροφη μέτρηση. Ωστόσο, το αλεξίπτωτό του άνοιξε λανθασμένα και γρήγορα μπλέχτηκε.

Ο Μάιορ παραδέχτηκε ότι είχε λίγο χρόνο να αντιδράσει και ότι δεν είχε την τεχνογνωσία για να διορθώσει το πρόβλημα.

«Είχα μερικές ευκαιρίες να το διορθώσω, αλλά επειδή είχα λίγη εμπειρία και λίγα δευτερόλεπτα για να δράσω, δεν μπορούσα να το αποτρέψω», έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο 40χρονος χτύπησε πολλές φορές στον βράχο πριν στροβιλιστεί ανεξέλεγκτα στον αέρα, ενώ συνετρίβη σε μια δασώδη περιοχή λίγο αργότερα.

Παρά τα σοβαρά τραύματα, συνέχισε να έχει τις αισθήσεις του και κατάφερε να καλέσει βοήθεια μόνος του. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης τον μετέφεραν αεροπορικώς σε ένα κοντινό νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για πολλαπλά σπασμένα πλευρά, κατάγματα οστών και σοβαρό τραυματισμό στους πνεύμονες.

Ο 40χρονος, που έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, δεν έχει δηλώσει αν σκοπεύει να συνεχίσει το άθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση λέει πως είναι ευγνώμων που είναι ζωντανός.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το base jumping είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το παραδοσιακό skydiving λόγω του χαμηλότερου υψομέτρου, το οποίο δίνει στους άλτες πολύ λιγότερο χρόνο για να ανοίξουν και να ρυθμίσουν τα αλεξίπτωτά τους.