Ένα τρομακτικό βίντεο που κάνει τον γύρο των social media καταγράφει τη δραματική στιγμή που ένας Κινέζος αλεξιπτωτιστής παραλίγο να χάσει τη ζωή του, όταν παγιδεύτηκε μέσα σε ένα πυκνό σύννεφο σε μεγάλο υψόμετρο γνωστό και ως «νεφοβελόνα», παγώνοντάς τον σχεδόν μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο αλεξιπτωτιστής πλαγιάς, που τα τοπικά μέσα ταυτοποιούν ως Λίου Τζε, εκτοξεύτηκε με το ανεμόπτερό του από τα βουνά Qilian στη βόρεια Κίνα το περασμένο Σάββατο. Λίγο μετά την απογείωση από σημείο σε υψόμετρο περίπου 9.850 ποδιών, έχασε τον έλεγχο του εξοπλισμού του και τον «ρούφηξαν» πυκνά, παγωμένα νέφη, με θερμοκρασίες που άγγιζαν τους -40°C.

«Ένιωσα έλλειψη οξυγόνου και τα χέρια μου πάγωσαν», φέρεται να δήλωσε μετά τη σωτήρια προσγείωση.

«Αλλά συνέχισα να επικοινωνώ μέσω της ενδοεπικοινωνίας με την ομάδα μου».

NEW: Chinese paraglider nearly froze to de*th after being pulled 5 miles up into an icy cloud vortex



Liu Ge was paragliding over the Qilian Mountains in northern China when he lost control



"I felt oxygen deficiency and my hands were freezing… But I kept communicating via the… pic.twitter.com/EDczIhTxlh