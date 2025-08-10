Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στο λιμάνι της Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο, με τον οδηγό του, κατέληξε στη θάλασσα, προκαλώντας τον θάνατο του άνδρα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες που το προκάλεσαν.

Μάρτυρες, οι οποίοι είδαν την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος, ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Δύο αστυνομικοί, ένας της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και ένας της ΟΠΚΕ, έφτασαν γρήγορα στο σημείο και βούτηξαν στη θάλασσα για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης. Ο 60χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Ήταν ένας κύριος μέσα στο αυτοκίνητό του. Τον έβγαλα έξω, τον ανέσυρα στην επιφάνεια και με τη βοήθεια των αστυνομικών τον βγάλαμε στην προβλήτα. Δεν είχε τις αισθήσεις του, ήταν αρκετή ώρα μέσα. Με κάλεσαν και ήρθα αμέσως», δήλωσε στο korinthostv.gr ο δύτης που πήρε μέρος στη διάσωση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας από τους δύο αστυνομικούς τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Η ανέλκυση του αυτοκινήτου από τη θάλασσα θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος.