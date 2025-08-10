

Ένας άνδρας ηλικίας 85 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Πάλιουρα στην Επανομής Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) που του παρείχε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των Λιμενικών Αρχών, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 9 Αυγούστου, και η σορός του ηλικιωμένου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Η προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας, το οποίο υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.