Αιφνιδιαστική έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου σε είκοσι κελιά του Καταστήματος Κράτησης Χανίων από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, με τη συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και της εξωτερικής φρουράς.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε έντονη αντίδραση από μερίδα κρατουμένων, γεγονός που προκάλεσε στιγμές έντασης.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσοτήτων ναρκωτικών που ήταν προσεκτικά κρυμμένες σε ειδική κρύπτη ενός κελιού. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

Εκατόν δέκα (110) αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») με συνολικά 53 γραμμάρια κοκαΐνης

Τετρακόσιες σαράντα εννέα (449) αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») με συνολικά 156 γραμμάρια κάνναβης

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις κρατούμενοι – τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός – ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.