Τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 41χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αλλοδαπός μοτοσικλετιστής κινούνταν στην πόλη του νησιού όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του. Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε αρχικά σε κολόνα φωτισμού και στη συνέχεια σε μεταλλικό κάδο απορριμμάτων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 41χρονος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.