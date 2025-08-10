Ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται στο κάδρο της βιομηχανίας του τουρισμού χωρίς πάνμτως να υπάρχουν λογικές tabula rasa. Από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τα ταξίδια εσωτερικής αναζήτησης, η εμπειρία του ταξιδιώτη μετασχηματίζεται ριζικά. Στο πρελούδιο της νέας εποχής οι τουρίστες στρέφονται σε προσωποποιημένες εμπειρίες, βιώσιμες επιλογές και τεχνολογικά εργαλεία που προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Σε μια χαρτογράφηση των αλλαγών που θα καθορίσουν τα ταξίδια τα επόμενα χρόνια, η KAYAK, με τη μελέτη “What the Future” παρουσιάζει τις κορυφαίες τάσεις που διαμορφώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία μέχρι το 2030.

AI ταξιδιωτικοί βοηθοί

Οι εικονικοί βοηθοί ταξιδιών γίνονται η ραχοκοκαλιά του νέου μοντέλου. Ενισχυμένοι από τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούν να κλείνουν ταξίδια τελευταίας στιγμής, να επαναπρογραμματίζουν πτήσεις, ακόμα και να προβλέπουν τις ανάγκες μας, λειτουργώντας με βάση τα προσωπικά μας δεδομένα και προτιμήσεις.

Ταξίδια πολλαπλών πόλεων

Το λεγόμενο city jumping καθιερώνεται ως πιο οικονομική και βιωματική επιλογή. Αεροπορικές εταιρείες και τουριστικοί οργανισμοί υιοθετούν ήδη την τάση αυτή. Νέες πτήσεις διασχίζουν την Καραϊβική, ενώ η Ταϊλάνδη προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ταξιδιών στην Νοτιοανατολική Ασία. Μέχρι το 2030, αυτές οι κινήσεις αναμένεται να αυξήσουν τις ενδοπεριφερειακές διαμονές από 6,8 σε 11,6 διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με τη McKinsey.

Vitamin T: Το ταξίδι ως αντίδοτο στη γήρανση

Το 2030, η ευεξία θα είναι κορυφαίο κριτήριο για την επιλογή προορισμού. Τα ταξίδια ευεξίας συνδέονται πλέον επιστημονικά με τη μακροζωία. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan της Αυστραλίας διαπίστωσαν πως τα ταξίδια θα μπορούσαν να έχουν θετικά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της επιβράδυνσης των σημείων γήρανσης.

Σύμφωνα με την 24η έκδοση του Holiday Barometer της Europ Assistance, το 38% των Ευρωπαίων δηλώνει πιθανό να δοκιμάσει τέτοιου είδους ταξίδια, με το 10% να εμφανίζεται πολύ πρόθυμο. Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα έντονο στις ηλικίες κάτω των 35 ετών (51%), σε σύγκριση με το 34% των άνω των 35, ενώ οι γυναίκες δείχνουν μεγαλύτερη τάση (42%) από τους άνδρες (34%).

Feedbooking: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τουριστικά γραφεία

Ήδη το 62% της Gen Z αντλεί ταξιδιωτική έμπνευση από τις κοινωνικές πλατφόρμες, τάση που αναμένεται να αυξηθεί έως το 2030. Η KAYAK προβλέπει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μετατραπούν από πηγή έμπνευσης σε πλήρες κανάλι ταξιδιωτικών αγορών, με εφαρμογές που θα λειτουργούν ως ταξιδιωτικές βιτρίνες.

Εικονικά ταξίδια: Μια νέα διάσταση εμπειρίας

Με την τεχνολογία να προηγείται, τα εικονικά ταξίδια αποκτούν υπόσταση. Ολογραφικοί θυρωροί, 4D ξεναγήσεις και δυνατότητα προεπισκόπησης καταλυμάτων από το κινητό μάς φέρνουν πιο κοντά σε πλήρως προσομοιωμένα ταξίδια. Το 35% των ταξιδιωτών προσδοκά ξεναγήσεις με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στα ξενοδοχεία ως βασική υπηρεσία.

Οι 6 κορυφαίες καινοτομίες που περιμένουμε ως το 2030: Δωρεάν, γρήγορο Wi-Fi σε όλες τις πτήσεις, εικονικές περιηγήσεις δωματίων, οικολογικά καταλύματα με κάθετους κήπους, ψηφιακό check-in/check-out, αυτόματες επιστροφές χρημάτων αν πέσει η τιμή, QR codes για παραδοτέες αποσκευές.

Τουρισμός χαμηλής έντασης

Οι ταξιδιώτες του μέλλοντος επιλέγουν πιο ήσυχους και ανεξερεύνητους προορισμούς, με το 35% να δηλώνει πρόθυμο να ταξιδέψει πιο υπεύθυνα. Οι αεροπορικές ήδη προσφέρουν δωρεάν πτήσεις εσωτερικού προς άγνωστες πόλεις, επενδύοντας σε βιώσιμες πρακτικές και ήπιες εμπειρίες.

Πνευματικά ταξίδια

Η ανάγκη για εσωτερική αναζήτηση ενσωματώνεται στα ταξίδια. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιδιώκουν να συνδυάσουν την εξερεύνηση ενός προορισμού με την εσωτερική αναζήτηση και αυτογνωσία — με στόχο την προσωπική εξέλιξη και τη θεραπεία.

Προγράμματα «απιστίας»

Στο μέλλον, οι ταξιδιώτες θα κυνηγούν μόνο τις καλύτερες προσφορές, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει αλλαγή «στρατοπέδου». Οι εταιρείες θα αναζητούν δημιουργικούς τρόπους με τη χρήση «αντίστροφης ψυχολογίας» για την οικοδόμηση της αφοσίωσης των πελατών, προσφέροντας οφέλη που δίνουν κίνητρα για να δοκιμάσουν νέα πράγματα, αντί να ανταμείβουν απλώς τις επαναλαμβανόμενες αγορές.

Οι 4 τύποι τουριστών του 2040

Σε αντίστοιχη μελέτη με τίτλο «Ταξιδιώτες και προορισμοί νέας γενιάς: το όραμά μας για τη μεταμόρφωση της τουριστικής βιομηχανίας», που πραγματοποίησε η Deloitte σε συνεργασία με την Google, παρουσιάζονται οι τέσσερις κύριοι τύποι τουριστών που διαμορφώνουν το μέλλον στα διεθνή ταξίδια έως το 2040.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μέχρι το 2040 οι τουρίστες χωρίζονται σε:

Νεοφερμένους από αναδυόμενες αγορές (Ινδία, Κίνα) με έμφαση στα φθηνά και σύντομα ταξίδια,,

Ερασιτέχνες, κυρίως από μέρη όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία που κάνουν τις πρώτες διεθνείς μακρινές αποδράσεις, λόγω καλύτερων οικονομικών δεδομένων ,

Έμπειρους, κυρίως ηλικιωμένους Ευρωπαίους με σταθερό εισόδημα και ταξιδιωτικές συνήθειες,

Υπερ-έμπειρους, από χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σιγκαπούρη, που ταξιδεύουν συχνά αλλά δεν αυξάνουν τη συχνότητα.

Τα ταξίδια αναψυχής κυριαρχούν

Τριπλασιασμός της αξίας των ταξιδιών αναψυχής προβλέπεται έως το 2040, φτάνοντας τα 15 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με νέα έκθεση της Boston Consulting Group (BCG) που βασίζεται σε διεθνή δεδομένα και σε έρευνα με τη συμμετοχή περίπου 5.000 καταναλωτών από 68 χώρες.

Η αύξηση προέρχεται κυρίως από τα εγχώρια ταξίδια, που θα φτάσουν σχεδόν τα 12 τρισ. δολάρια, ενώ τα περιφερειακά θα ξεπεράσουν τα 2 τρισ. δολάρια, έως το 2040. Αντίστοιχα, αν και τα διεθνή ταξίδια αυξάνονται ταχύτερα, θα κατέχουν το μικρότερο μερίδιο, στα 1,4 τρισ. δολάρια.

Οι Millennials και η Gen Z, ψηφιακά έξυπνοι και κοινωνικά συνειδητοποιημένοι, αναδεικνύονται σε βασικούς «παίκτες» της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, ταξιδεύοντας συχνότερα και ξοδεύοντας περισσότερα από τις προηγούμενες γενιές. Τα solo ταξίδια έχουν γίνει συνήθεια, με έως και 39% των ταξιδιωτών να τα επιλέγουν, κυρίως για πολιτιστικές ή πνευματικές εμπειρίες. Τα λεγόμενα bleisure ταξίδια, συνδυασμός επαγγελματικού και ψυχαγωγικού ταξιδιού, ανθεί σε αναδυόμενες αγορές.

Τι θέλουν οι ταξιδιώτες

Οι ταξιδιώτες πλέον αναζητούν όχι μόνο χαλάρωση, αλλά και ουσιαστικές εμπειρίες. Η έκθεση της BCG διαπιστώνει ότι, ενώ οι παραδοσιακές αποδράσεις στην παραλία, οι αστικές περιπέτειες και οι εμπειρίες στη φύση εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς, οι ταξιδιώτες παρακινούνται όλο και περισσότερο από την πολιτιστική εξερεύνηση, τις εμπειρίες ευεξίας και τα πνευματικά ή θρησκευτικά ταξίδια. Ο γαστρονομικός τουρισμός γνωρίζει επίσης άνθηση.