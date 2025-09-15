Ο εμβολιασμός με στόχο να αναχαιτιστεί η νέα επιδημία του Έμπολα, η οποία κηρύχθηκε στην αρχή του τρέχοντος μήνα στη ΛΔ Κονγκό και πλήττει το κεντρικό τμήμα της αχανούς αφρικανικής χώρας, ειδικά την επαρχία Κασάι, άρχισε, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ χθες Κυριακή 14/9.

Ο ιός Έμπολα παραμένει ιδιαίτερα θανατηφόρος, παρά τα εμβόλια και τις θεραπείες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία 50ετία, εκτιμάται πως ο αιμορραγικός πυρετός αυτός έχει στοιχίσει τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους στην Αφρική. Η φονικότερη επιδημία μαινόταν από το 2018 ως το 2020, όταν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 2.300 άνθρωποι επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τον απολογισμό των υγειονομικών αρχών της ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή, έχουν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών που εισήχθη σε νοσοκομείο. Το ποσοστό θνητότητας υπολογίζεται πως είναι 34,6%.

Η τρέχουσα επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού

Σε προηγούμενες επιδημίες, το ποσοστό αυτό κυμαινόταν μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

«Μια πρώτη παρτίδα 400 δόσεων του εμβολίου Ervebo εναντίον του Έμπολα – προερχόμενων από το εθνικό απόθεμα 2.000 δόσεων που είχαν αποθηκευτεί προληπτικά στην πρωτεύουσα, την Κινσάσα – παραδόθηκε στην Μπουλάπ, ένα από τα τρέχοντα επίκεντρα της επιδημίας», σημείωσε ο ΠΟΥ.

Η τρέχουσα επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού. Δεν υπάρχει εμβόλιο για όλα τα στελέχη, που είναι συνολικά έξι, τα τρία από τα οποία (Μπουντιμπουγκιό, Σουδάν, Ζαΐρ) έχουν προκαλέσει μεγάλες επιδημίες.

Κι άλλες δόσεις εμβολίων αναμένεται να φθάσουν σε κοινότητες που πλήττονται τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε ο ΠΟΥ. Ο εμβολιασμός αφορά κατά προτεραιότητα το υγειονομικό προσωπικό στην πρώτη γραμμή κι όλους όσοι ήρθαν σε επαφή με νοσούντες.

Η διεθνής οργάνωση συντονισμού για τον εφοδιασμό με εμβόλια (IGC), η οποία διαχειρίζεται το παγκόσμιο απόθεμα εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων για τον Έμπολα, ενέκρινε την αποστολή περίπου 45.000 επιπλέον δόσεων στη ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος εκτιμά πως ο κίνδυνος που εγείρει η νέα επιδημία είναι υψηλός για τη χώρα μεν, αλλά σε μέτριο επίπεδο σε περιφερειακό επίπεδο.

Περίπου πενήντα επιστήμονες του ΠΟΥ έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, στο πλευρό ειδικών της χώρας.

Ο Έμπολα ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1976 στο Ζαΐρ, όπως ονομαζόταν την εποχή η ΛΔ Κονγκό.

Η μετάδοση του Έμπολα από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω των σωματικών υγρών. Τα κύρια συμπτώματα είναι ο υψηλός πυρετός, ο έμετος, οι αιμορραγίες και η διάρροια. Οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί γενικά δεν είναι μολυσματικοί παρά μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, έπειτα από περίοδο επώασης του ιού κυμαινόμενη από 2 ως 21 ημέρες.