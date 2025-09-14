Η Κέιτ Μίντλετον και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ αναμένεται να εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη εβδομάδα.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν λεπτομέρειες της επίσκεψης, η οποία θα φέρει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια, 55 ετών, στη Βρετανία από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σπάνια κοινή έξοδο για την πριγκίπισσα Κέιτ, 43 ετών, και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Η Κέιτ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Γουίλιαμ , θα καλωσορίσουν επίσης επίσημα το ζευγάρι στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά την άφιξή τους το προηγούμενο βράδυ.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας και η Μελάνια θα βγουν στους Κήπους Φρόγκμορ στο Ουίνδσορ, όπου θα συναντήσουν τον Αρχιπρόσκοπο του Ηνωμένου Βασιλείου Ντουέιν Φιλντς και μέλη του προγράμματος των προσκόπων.

Η επίσκεψη αποτελεί μέρος του κρατικού ταξιδιού που διοργανώνεται από τον Βασιλιά Κάρολο. Η Κέιτ, είναι συμπρόεδρος του Συλλόγου Προσκόπων από το 2020.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ θα υποδεχτούν το προεδρικό ζεύγος Τραμπ κατά την άφιξή τους στο Κάστρο του Ουίνδσορ και θα τους συνοδεύσουν στη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα .

Μετά την επίσημη υποδοχή, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας θα συνοδεύσουν τον Τραμπ, τη Μελάνια, τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα σε μια πομπή με άμαξα μέσω του Ουίνδσορ προς το Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου φιλοξενείται η επίσημη επίσκεψη.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί επιθεώρηση της Τιμητικής Φρουράς και στρατιωτική παρέλαση, προτού ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα παραθέσουν γεύμα στην Κρατική Τραπεζαρία του κάστρου, όπου θα εκτεθεί μια ειδική έκθεση αντικειμένων από τη Βασιλική Συλλογή που σχετίζονται με τις ΗΠΑ.

Εκείνο το βράδυ, ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος, η 77χρονη βασίλισσα Καμίλα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παραθέσουν ένα κρατικό συμπόσιο στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο Τραμπ θα γίνει ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός ηγέτης στη σύγχρονη ιστορία που έχει προσκληθεί για δύο κρατικές επισκέψεις από Βρετανό μονάρχη.

Πριν την κοινή έξοδο με την Κέιτ την επόμενη Πέμπτη, η Μελάνια θα κάνει επίσης μια βόλτα με τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς θα επισκεφθούν το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας Μαίρης και τη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Ουίνδσορ.