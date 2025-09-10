Το φως της δημοσιότητας είδε ένα σοκαριστικό βίντεο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που μια παρανοϊκή γυναίκα από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό της και χτύπησε βίαια μια συνάδελφό της. Στη συνέχεια καθάρισε ψύχραιμα τον χώρο, ενώ το θύμα ήταν αναίσθητο στο έδαφος.
Η 67χρονη Λίλιαν Σέλερς συνελήφθη τη Δευτέρα, αφού το υλικό από κάμερα ασφαλείας αποκάλυψε το ψέμα της ότι οι σοβαροί τραυματισμοί της συναδέλφου της προήλθαν από μια απλή πτώση στον χώρο στάθμευσης του Greenbriar Community Care Center, ενός κέντρου αποκατάστασης ηλικιωμένων όπου εργάζονται και οι δύο, σύμφωνα με την αστυνομία.
Το βίντεο δείχνει τη Σέλερς να κάνει απότομα όπισθεν, να επιταχύνει και να χτυπά το θύμα καθώς εκείνο περπατούσε στον άδειο χώρο στάθμευσης προς το αυτοκίνητό του γύρω στις 23:00 το βράδυ, αναφέρει η New York Post.
Στη συνέχεια, η οδηγός στάθμευσε, βγήκε από το όχημα, μάζεψε κομμάτια από τον σπασμένο προφυλακτήρα της και μπήκε ατάραχη στη δουλειά, λέγοντας στους συναδέλφους της ότι «μια γυναίκα έπεσε στον χώρο στάθμευσης», σύμφωνα με την αστυνομία.
Το προσωπικό του κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων έτρεξε έξω για να βοηθήσει το θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι σοβαροί τραυματισμοί της προήλθαν από χτύπημα αυτοκινήτου — όχι από πτώση.
Αρκετοί μάρτυρες ανέφεραν στην αστυνομία ότι δεν ήταν ασυνήθιστο για τη Σέλερς να οδηγεί επικίνδυνα στον χώρο στάθμευσης.
Όταν τη ρώτησαν για το περιστατικό, η οδηγός φέρεται να αδιαφόρησε και δεν έδωσε καμία εξήγηση.
«Τα στιγμιότυπα πριν από το βίντεο που βλέπετε δείχνουν τη Σέλερς να μπαίνει μέσα για να “χτυπήσει κάρτα”, και αμέσως μετά να ξαναβγαίνει για να φύγει», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Facebook την Τρίτη.
«Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρχε πρόθεση, ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση. Αυτό που ήταν σίγουρα εσκεμμένο είναι ότι η Σέλερς ήξερε πως χτύπησε κάποιο άτομο και έφτασε στο σημείο να απομακρύνει στοιχεία για να καλύψει τα ίχνη της».
Η Σέλερς κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, τροχαίο με εγκατάλειψη που προκάλεσε σοβαρό σωματικό τραυματισμό, αμελή πρόκληση σωματικής βλάβης και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης με αλλοίωση στοιχείων.
Η γυναίκα κρατείται στη φυλακή St. Tammany Parish Jail.