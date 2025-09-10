Το φως της δημοσιότητας είδε ένα σοκαριστικό βίντεο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που μια παρανοϊκή γυναίκα από τη Λουιζιάνα των ΗΠΑ έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό της και χτύπησε βίαια μια συνάδελφό της. Στη συνέχεια καθάρισε ψύχραιμα τον χώρο, ενώ το θύμα ήταν αναίσθητο στο έδαφος.

Η 67χρονη Λίλιαν Σέλερς συνελήφθη τη Δευτέρα, αφού το υλικό από κάμερα ασφαλείας αποκάλυψε το ψέμα της ότι οι σοβαροί τραυματισμοί της συναδέλφου της προήλθαν από μια απλή πτώση στον χώρο στάθμευσης του Greenbriar Community Care Center, ενός κέντρου αποκατάστασης ηλικιωμένων όπου εργάζονται και οι δύο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το βίντεο δείχνει τη Σέλερς να κάνει απότομα όπισθεν, να επιταχύνει και να χτυπά το θύμα καθώς εκείνο περπατούσε στον άδειο χώρο στάθμευσης προς το αυτοκίνητό του γύρω στις 23:00 το βράδυ, αναφέρει η New York Post.

Στη συνέχεια, η οδηγός στάθμευσε, βγήκε από το όχημα, μάζεψε κομμάτια από τον σπασμένο προφυλακτήρα της και μπήκε ατάραχη στη δουλειά, λέγοντας στους συναδέλφους της ότι «μια γυναίκα έπεσε στον χώρο στάθμευσης», σύμφωνα με την αστυνομία.

⚠️**𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆** 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐞𝐫 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐫𝐞𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 – Slidell Police release (edited) video of Hit and Run accident, which left a woman critically injured and her co-worker arrested. **Additional Comment** For those saying it was intentional, the suspect, Lillian Sellers, was clocking into work (presumably running late) and rushing / driving recklessly to get to her assigned location at the facility. The driveway is part of a larger one-way cul-de-sac around the facility, which was why Sellers was driving in reverse…in order to get into a parking spot. The moments before the video that you see here show Sellers going inside to clock in, and immediately coming back out to leave. All indications and evidence indicate that there was no intent; however, the case is still under investigation. What is intentional is that Sellers obviously knew she struck a person and went as far as to remove evidence to cover her tracks. Several witnesses came forward stating that it was not out of the ordinary for Sellers to drive erratically through the parking lot. Officers attempted to question Sellers about her actions, to which she just shrugged her shoulders and provided no explanation. We encourage anyone with any additional information to please come speak with an Slidell PD investigator. You can call 985-643-3131 or e-mail [email protected].

Το προσωπικό του κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων έτρεξε έξω για να βοηθήσει το θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι οι σοβαροί τραυματισμοί της προήλθαν από χτύπημα αυτοκινήτου — όχι από πτώση.

Αρκετοί μάρτυρες ανέφεραν στην αστυνομία ότι δεν ήταν ασυνήθιστο για τη Σέλερς να οδηγεί επικίνδυνα στον χώρο στάθμευσης.

Όταν τη ρώτησαν για το περιστατικό, η οδηγός φέρεται να αδιαφόρησε και δεν έδωσε καμία εξήγηση.

«Τα στιγμιότυπα πριν από το βίντεο που βλέπετε δείχνουν τη Σέλερς να μπαίνει μέσα για να “χτυπήσει κάρτα”, και αμέσως μετά να ξαναβγαίνει για να φύγει», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Facebook την Τρίτη.

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρχε πρόθεση, ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση. Αυτό που ήταν σίγουρα εσκεμμένο είναι ότι η Σέλερς ήξερε πως χτύπησε κάποιο άτομο και έφτασε στο σημείο να απομακρύνει στοιχεία για να καλύψει τα ίχνη της».

Η Σέλερς κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, τροχαίο με εγκατάλειψη που προκάλεσε σοβαρό σωματικό τραυματισμό, αμελή πρόκληση σωματικής βλάβης και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης με αλλοίωση στοιχείων.

Η γυναίκα κρατείται στη φυλακή St. Tammany Parish Jail.