Ένας άνδρας στο Λος Άντζελες βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενος ότι δολοφόνησε δύο άνδρες που γνώρισε μέσω εφαρμογών γνωριμιών, πριν προσπαθήσει να κάνει το ίδιο σε έναν τρίτο, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.

Ο Ρόκιμ Πράουελ, 34 ετών από το Ίνγκλγουντ, κατηγορήθηκε τη Δευτέρα για δύο φόνους με την επιπλέον κατηγορία πολλαπλών φόνων. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, δύο κατηγορίες για κλοπή αυτοκινήτου, δύο κατηγορίες για διάρρηξη δεύτερου βαθμού και μία κατηγορία για επίθεση με θανατηφόρο όπλο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του γραφείου του Εισαγγελέα της κομητείας Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα θύματα είναι ο 51χρονος Μιγκέλ Άνχελ Κινγκ και ο 53χρονος Ρόμπερτ Γκουτιέρες, τους οποίους ο ύποπτος φέρεται ότι γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Ο Πράουελ φέρεται να συναντήθηκε με τον Κινγκ στις 20 Ιουλίου 2021, πριν πυροβολήσει θανάσιμα το θύμα και κλέψει το αυτοκίνητό του. Το σώμα του Κινγκ βρέθηκε στις 14 Αυγούστου 2021 στο εθνικό δάσος Άντζελες, ενώ το όχημά του εντοπίστηκε μερικά μίλια μακριά από το σπίτι του Πράουελ περίπου μία εβδομάδα αργότερα. Τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το όχημα φέρεται ότι τον συνδέουν με τον φόνο, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα.

Ο Γκουτιέρες και ο Πράουελ συναντήθηκαν κοντά στο σπίτι του τελευταίου στις 21 Αυγούστου 2023, αφού επίσης είχαν συνομιλήσει στην ίδια εφαρμογή γνωριμιών. Ο Γκουτιέρες δηλώθηκε αγνοούμενος δύο ημέρες μετά, και το σώμα του δεν έχει βρεθεί. Το όχημα του Κινγκ, ωστόσο, βρέθηκε στο σπίτι του Πράουελ όταν συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα. Οι εισαγγελείς δηλώνουν ότι «επιπλέον στοιχεία συνδέουν τον Πράουελ με τη δολοφονία του Γκουτιέρες», όπως αναφέρει το toofab.com.

Ένας τρίτος άνδρας φέρεται επίσης να δέχθηκε επίθεση από τον Πράουελ τον Φεβρουάριο φέτος, αφού ο 40χρονος θύμα είχε συνομιλήσει με τον ύποπτο στην ίδια εφαρμογή. Μετά τη συνάντηση, περίπου τέσσερα μίλια από το σπίτι του Πράουελ, ο ύποπτος φέρεται ότι «δέσμευσε το θύμα, του έκλεψε το πορτοφόλι και τον χτύπησε με μπαστούνι του μπέιζμπολ», πριν το θύμα καταφέρει να ξεφύγει.

«Ο Πράουελ καταδίωξε τον άνδρα με όχημα, χτυπώντας τον και σπάζοντάς του το πόδι», πρόσθεσε ο Εισαγγελέας σε δήλωση.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο Πράουελ βρισκόταν σε αναστολή μετά από μια σειρά διαρρήξεων σε Μπέβερλι Χιλς και Λος Άντζελες μεταξύ 2019 και 2021. Όταν συνελήφθη το 2021, οι αρχές τον συνδέσαν με πάνω από 30 διαρρήξεις, τις οποίες διέπραττε φορώντας λαστιχένια μάσκα διαφορετικού χρώματος δέρματος με προσθετικά μαλλιά.

«Φανταστείτε τον τρόμο που ένιωσαν αυτά τα θύματα αφού ξεγελάστηκαν πιστεύοντας ότι συναντιούνται για έναν λόγο, μόνο για να αντιμετωπίσουν απρόκλητη βία», δήλωσε ο Εισαγγελέας της κομητείας Λος Άντζελες, Νάθαν Τζ. Χόχμαν, τη Δευτέρα. «Αυτές ήταν αρπακτικές ενέργειες που έδειξαν πλήρη αδιαφορία για τη ζωή. Ο ύποπτος πλέον σταμάτησε χάρη στην επιμελή και επίμονη δουλειά των ερευνητών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες και της Υπηρεσίας Σερίφη της κομητείας Λος Άντζελες».

Η δήλωση σημείωνε ότι, αν καταδικαστεί για τις κατηγορίες, ο Πράουελ αντιμετωπίζει ποινή θανάτου ή ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Σύμφωνα με τα σωφρονιστικά αρχεία, κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης, με προγραμματισμένη ακρόαση στις 16 Οκτωβρίου.