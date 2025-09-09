Απόλυτο χάος επικρατεί στο Νεπάλ, με την Gen Z (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1990-2010) να βγαίνουν στους δρόμους και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή, καθώς η διαφθορά και η οικονομική κρίση έχουν φτάσει στο απόγειό τους.

Η αστυνομία επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας από την πρώτη στιγμή, διέλυσε μια συγκέντρωση που κανονίστηκε μέσω διαδικτύου, με 19 πολίτες να σκοτώνονται, κάτι που έριξε περισσότερο «λάδι» στη φωτιά.

🇳🇵 #Nepal: At least 19 people were killed and hundreds injured after security forces opened fire on protesters rallying against a nationwide social media ban and government corruption. Demonstrators torched parliament, attacked officials' residences, and forced Finance Minister… pic.twitter.com/yEm2snPpO4 — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 9, 2025

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera, οι διαδηλωτές έκαψαν τη Βουλή και σπίτια υπουργών, αλλά και άλλων αξιωματούχων, διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή. «Εκατοντάδες άτομα εισήλθαν βίαια στον χώρο του κοινοβουλίου και έβαλαν φωτιά στο κεντρικό κτίριο», δήλωσε ο Εκράμ Γκίρι, εκπρόσωπος της Γραμματείας του Κοινοβουλίου.

Η κυβέρνηση επέβαλε την περασμένη εβδομάδα απαγόρευση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένου του Facebook, αφού ανακοίνωσε πως οι πλατφόρμες αυτές δεν έχουν εγγραφεί στους σχετικούς κυβερνητικούς καταλόγους.

URGENTE: O escritório da Kantipur Publications, a maior empresa de mídia do Nepal, foi incendiado em meio a protestos antigovernamentais em andamento. pic.twitter.com/un53UM68KJ — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) September 9, 2025

«Ανακαλέσαμε το κλείσιμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λειτουργούν τώρα», δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου και υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφόρησης Πρίθβι Σούμπα Γκουρούνγκ.

Nepal'de parlamento binası ateşe verildi



Binadan yoğun duman yayılıyor. Dumanlar bütün kenti kapladı pic.twitter.com/fPozQZTkgE — NTV (@ntv) September 9, 2025

Επίσης, ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι υπέβαλε την παραίτησή του θεωρητικά για να κατευνάσει τα πνεύματα, αλλά χρησιμοποιώντας κρατικό ελικόπτερο εγκατέλειψε τη χώρα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέραν πως «ο δολοφόνος, όπως τον αποκαλείτε, δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Μπορείτε να επιστρέψετε στα σπίτια σας».

Nepal başbakanının istifa ettikten sonra helikopterle ülkeden kaçtığı anlara ait görüntüler



pic.twitter.com/e2VjBNuydM — Daktilock (@daktilock) September 9, 2025

Εντούτοις, ο κόσμος παραμένει στο δρόμο και συγκρούεται με αστυνομικούς, από τους οποίους κλέβει εξοπλισμό και τον χρησιμοποιεί για να απωθήσει τις αστυνομικές δυνάμεις που προστατεύουν κυβερνητικά κτίρια.

Ακολουθούν φωτογραφίες του Associated Press που αποτυπώνουν το χάος στο Νεπάλ: