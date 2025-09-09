Η κυβέρνηση Τραμπ γνωστοποίησε ότι ξεκινά επιχείρηση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο Σικάγο, στοχεύοντας τους «χειρότερους από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί εδώ και μέρες για ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην πόλη.

Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Midway Blitz», θα βάλει στο στόχαστρο «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν Αμερικανούς» στο Ιλινόι, την πολιτεία όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Αυτή η επιχείρηση θα στοχοποιήσει τους χειρότερους από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες» στο Σικάγο, ανέφερε σε τόνο οδοστρωτήρα η υφυπουργός του DHS Τρίσα ΜακΛάφλιν, επιρρίπτοντας ευθύνες προσωπικά στον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτσκερ διότι «απελευθερώνει μέλη συμμοριών, βιαστές, απαγωγείς και διακινητές ναρκωτικών στους δρόμους στο Σικάγο εδώ και χρόνια, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών» και μετατρέποντας την πόλη σε «μαγνήτη για τους εγκληματίες», κατ’ αυτήν.

Η ανακοίνωση του υπουργείου παραθέτει προφίλ κάπου δέκα ανδρών, με φωτογραφίες τους, που διατείνεται πως έχουν διαπράξει πολλαπλά εγκλήματα αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι από τις τοπικές αρχές.

Το Σικάγο μπαίνει συχνά τις τελευταίες ημέρες στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί να στείλει εκεί την εθνοφρουρά, όπως έπραξε στην Ουάσιγκτον στα μέσα Αυγούστου. Όμως η προοπτική της επέμβασης του στρατού συναντά σθεναρή αντίσταση από τοπικούς αιρετούς.

«Έξι άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο Σικάγο αυτό το σαββατοκύριακο, άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν από σφαίρες και βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση (…) Ο κυβερνήτης Πρίτσκερ μόλις δήλωσε πως δεν θέλει βοήθεια του αμερικανικού κράτους. Γιατί;;; Τι πρόβλημα έχει αυτός ο τύπος;», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θέλω να βοηθήσω τους κατοίκους στο Σικάγο, όχι να τους κάνω κακό (…) Μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και να βάλουμε τέλος σε αυτή την τρέλα. Ο δήμος και η πολιτεία δεν είναι σε θέση να κάνουν τη δουλειά. Ο λαός στο Ιλινόι πρέπει να κινητοποιηθεί και να απαιτήσει μέτρα προστασίας. Η κατάσταση θα γίνει χειρότερη!!!», ανέφερε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

Από το σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υιοθετήσει άκρως βίαιη ρητορική για τη μητρόπολη στο βόρειο τμήμα της χώρας, που χαρακτήρισε «παγκόσμια πρωτεύουσα των δολοφονιών» και «φωλιά αρουραίων».

«Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί ονομάζεται υπουργείο Πολέμου», διεμήνυσε μέσω Truth Social. Το συγκεκριμένο μήνυμα συνοδεύεται με φωτογραφία στην οποία ο ίδιος εικονίζεται με περιβολή α λα Ρόμπερτ Ντιβάλ και φόντο στρατιωτικά ελικόπτερα σε πορτοκαλί ουρανό στο Σικάγο, με λεζάντα «Chipocalypse Now», που προφανώς παραπέμπει στην περίφημη ταινία Αποκάλυψη Τώρα του Φράνσις Φορντ Κόπολα για τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Τα μέτρα του είδους «δεν μας κάνουν πιο ασφαλείς», αποτελούν «κατασπατάληση χρημάτων» και «τροφοδοτούν τον φόβο», σχολίασε μέσω X ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν, που αντιπροσωπεύει το Ιλινόι στην αμερικανική άνω Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ