Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη μεγαλύτερη πόλη του Ιλινόις με ένα «Chipocalypse», ενόψει αναμενόμενων επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Ο Τραμπ, ανήρτησε το Σάββατο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth Social, ένα μιμίδιο με τον ίδιο, γράφοντας: «Αγαπώ τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί. Το Σικάγο πρόκειται να ανακαλύψει γιατί ονομάζεται Υπουργείο Πολέμου». Αυτήν την εβδομάδα, ο Τραμπ επανακάλεσε το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου». Ο Λευκός Οίκος αναδημοσίευσε το μιμίδιο στο X συνοδευόμενο από τρία emoji ελικοπτέρων.

Ο Κυβερνήτης Τζε Μπί Πρίτζκερ αντέδρασε στην ανάρτηση του Τραμπ στο X, γράφοντας: «Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη. Αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ισχυρός άνδρας, είναι φοβισμένος άνδρας. Το Ιλινόις δεν θα εκφοβιστεί από έναν επίδοξο δικτάτορα». Η απειλή του Τραμπ έρχεται καθώς η ICE ετοιμάζει επιχείρηση στο Σικάγο, μετά από δήλωση του Τραμπ ότι επέλεξε την πόλη για την επόμενη ομοσπονδιακή στρατιωτική ανάληψη. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ζήτησε από το Πεντάγωνο να έχει πρόσβαση στο Ναυτικό Σταθμό Great Lakes, τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στο Ιλινόις, για τη στήριξη της επιχείρησης, όπως ανέφερε η Washington Post. Το αίτημα περιλάμβανε ότι περίπου 250 ομοσπονδιακοί πράκτορες και 140 οχήματα θα χρησιμοποιούσαν τη βάση. Στρατεύματα της Εθνοφρουράς θα μπορούσαν επίσης να σταλούν για να υποστηρίξουν την προσπάθεια, σύμφωνα με την Chicago Sun-Times. Εξοπλισμός και προσωπικό άρχισαν να φτάνουν στη ναυτική βάση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ ένας ραδιοφωνικός παρουσιαστής της MAGA χαρακτήρισε την κίνηση «την αρχή της πολιορκίας του Σικάγο».

Ο Κυβερνήτης Τζε Μπί Πρίτζκερ προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν το Σάββατο. Την Τρίτη, κατηγόρησε τον Αναπληρωτή Διοικητή της Λευκής Οικίας Στίβεν Μίλερ ότι επέλεξε το Σικάγο για στόχο τον Σεπτέμβριο, επειδή η πόλη φιλοξενεί εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Μεξικού. «Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο Στίβεν Μίλερ επέλεξε τον Σεπτέμβριο για να έρθει στο Σικάγο λόγω των εορτασμών της Ημέρας Ανεξαρτησίας του Μεξικού που γίνονται εδώ καθημερινά», δήλωσε ο Πρίτζκερ. Ο Μίλερ είναι ο κορυφαίος σκληροπυρηνικός για θέματα μετανάστευσης της διοίκησης. «Με λυπεί να αναφέρω ότι μας ενημέρωσαν πως η ICE θα προσπαθήσει να διαταράξει κοινότητες σε πικνίκ και ειρηνικές παρελάσεις», πρόσθεσε ο κυβερνήτης. «Ας είμαστε σαφείς: ο τρόμος και η σκληρότητα είναι το ζητούμενο, όχι η ασφάλεια των κατοίκων».

Την Πέμπτη, οι διοργανωτές του El Grito Chicago ακύρωσαν ένα προγραμματισμένο διήμερο φεστιβάλ λόγω φόβων για τις επιχειρήσεις της ICE. Ο Δημοκρατικός Δήμαρχος του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον αντιστέκεται στην ομοσπονδιακή ενέργεια και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο υπέγραψε εκτελεστική εντολή που, μεταξύ άλλων, απαγορεύει στις αρχές επιβολής του νόμου να φορούν μάσκες προσώπου, όπως έχουν κάνει πράκτορες της ICE σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ. Ο Τζόνσον και ο Πρίτζκερ τηρούν τις πολιτικές «πόλης καταφυγίου» του κράτους, που απαγορεύουν στην τοπική αστυνομία να συνεργάζεται με πράκτορες της ICE, εκτός εάν υπάρχει ένταλμα για εγκληματική υπόθεση. Την Πέμπτη, ο δήμαρχος ενθάρρυνε τους κατοίκους να γιορτάσουν κανονικά την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Μεξικού, λέγοντας: «Γιατί να σας ζητήσω να μείνετε σπίτι; Γιατί να επιτρέψουμε σε κάποιον που κάνει πρόβα για να γίνει δικτάτορας της δημοκρατίας να εκφοβίσει την ψυχή της Αμερικής, την πόλη του Σικάγο; Πρέπει να γιορτάσουμε».

Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η αποστολή της Εθνοφρουράς βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος εγκληματικότητας στις Δημοκρατικές πόλεις. Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον συνδυάστηκε με επιχειρήσεις της ICE στην πόλη, ενώ την Πέμπτη ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Μπράιαν Σουάλμπ κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στην πρωτεύουσα αποτελούν παράνομη χρήση του στρατού για την εσωτερική επιβολή του νόμου. «Καμία αμερικανική δικαιοδοσία δεν θα πρέπει να υπόκειται υποχρεωτικά σε στρατιωτική κατοχή», δήλωσε ο Σουάλμπ.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι μετά την Ουάσινγκτον, DC, το Σικάγο ήταν η επόμενη επιλογή του για ανάπτυξη στρατευμάτων. «Όταν είμαστε έτοιμοι, θα παρέμβουμε και θα τακτοποιήσουμε το Σικάγο, όπως κάναμε με την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο. «Το Σικάγο είναι μπάχαλο. Έχετε έναν ανίκανο δήμαρχο. Εξαιρετικά ανίκανο και θα τον τακτοποιήσουμε πιθανότατα αμέσως μετά, αυτή θα είναι η επόμενή μας και δεν θα είναι καν δύσκολο», πρόσθεσε. «Και οι άνθρωποι στο Σικάγο, κύριε Αντιπρόεδρε, φωνάζουν να πάμε. Φορούν κόκκινα καπέλα, όπως αυτό. Αλλά φορούν κόκκινα καπέλα», είπε στον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, που βρισκόταν δίπλα του. «Αφροαμερικανίδες κυρίες, όμορφες κυρίες, λένε: “Παρακαλώ, Πρόεδρε Τραμπ, έλα στο Σικάγο”», συνέχισε ο Πρόεδρος. Υποστήριξε ακόμη ότι είχε «καλή επίδοση» με την ψήφο των μαύρων. «Οπότε νομίζω ότι το Σικάγο θα είναι το επόμενο και μετά θα βοηθήσουμε με τη Νέα Υόρκη», κατέληξε.