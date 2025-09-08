Ένα σπίτι σε τραγική κατάσταση, γεμάτο μούχλα, στο Stantonbury, στην Αγγλία, έχει γίνει viral μετά την ανάρτησή του σε μεσιτικό γραφείο, με τιμή πώλησης 210.000 λίρες, δηλαδή κάτι περισσότερο από 230.000 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η δίπατη κατοικία είναι κυριολεκτικά καλυμμένη από μαύρη μούχλα, η αγγελία το παρουσιάζει ως «σπίτι με μεγάλες δυνατότητες» και «ιδανικό για ανακαίνιση».

Στους τοίχους, στα ταβάνια, στα πατώματα, ακόμα και στη σκάλα, τα σημάδια από την εκτεταμένη υγρασία είναι τόσο έντονα, που δεν υπάρχει ούτε ένα δωμάτιο που να θεωρείται κατοικήσιμο. Ακόμα και η εξωτερική όψη της κατοικίας δείχνει χρόνια εγκατάλειψης, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η daily mail. Παρ’ όλα αυτά, οι μεσίτες τονίζουν την «προνομιακή τοποθεσία», με εύκολη πρόσβαση σε σχολεία, καταστήματα και συγκοινωνίες, ενώ αναφέρουν ότι το σπίτι έχει ήδη δεχτεί προσφορά 215.000 λίρες – δηλαδή 5.000 λίρες πάνω από την αρχική τιμή.

Στα social media, ωστόσο, η αντιμετώπιση ήταν εντελώς διαφορετική. Χρήστες ειρωνεύτηκαν την αγγελία με σχόλια όπως: «Θα έπρεπε να με πληρώνουν για να μένω εκεί!», «Απλώς βλέποντας τις φωτογραφίες, νιώθω ότι έπαθα πνευμονοπάθεια» και «Πραγματικά, τι σκέφτονται αυτοί που το πουλάνε;».

They should be paying ME to live in it! Internet trolls slam price of 'UK's worst house' riddled with mould on market for eyebrow-raising sum https://t.co/BRTyG5zdt3 — Daily Mail (@DailyMail) September 7, 2025

Ο δημοφιλής λογαριασμός Housing Horrors χαρακτήρισε το ακίνητο «το χειρότερο σπίτι στη Βρετανία» και μάλιστα αποκάλυψε ότι η αρχική τιμή του ήταν 250.000 λίρες πριν πέσει κατά 40.000 λίρες.

Η περιγραφή του μεσίτη μιλά για «μεγάλα υπνοδωμάτια, ψηλά ταβάνια, γκαράζ και εξαιρετική δυναμική ανακαίνισης». Ωστόσο, οι φωτογραφίες δείχνουν πως απαιτείται πλήρης ανακατασκευή, καθώς καμία γωνία του σπιτιού δεν είναι κατοικήσιμη χωρίς εκτεταμένες εργασίες.

Το περιστατικό θύμισε μια άλλη παρόμοια περίπτωση που έγινε γνωστή τον περασμένο Φεβρουάριο: ένα σπίτι στο Λονδίνο αξίας 220.000 λιρών, που είχε χαρακτηριστεί «ντροπή» λόγω της σοβαρής μόλυνσης από μούχλα. Και εκεί, οι μεσίτες μιλούσαν για «άπλετο φυσικό φως και ζεστή ατμόσφαιρα», παρότι οι εικόνες έδειχναν υγρασία ακόμα και στα κιγκλιδώματα της σκάλας.