Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει τις τελευταίες ώρες ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή της άγριας δολοφονίας μιας 23χρονης πρόσφυγα από την Ουκρανία από έναν άστεγο κακοποιό μέσα σε ένα τρένο στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του abc7, την Παρασκευή 22 Αυγούστου, η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα επιβιβάστηκε στην Μπλε Γραμμή CATS και κάθισε μπροστά από τον 34χρονο Ντεκάρλος Μπράουν. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η Ζαρούτσκα φορούσε ακουστικά και οι δυο τους δεν είχαν καμία αλληλεπίδραση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 34χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα τη νεαρή γυναίκα.

Προσοχή, οι εικόνες που ακολουθούν είναι σκληρές!

She came to this country to be safe.



She came here to escape war.



In a twisted irony, Iryna Zarutska was fatally stabbed, including once in the neck, as she commuted aboard a North Carolina train.



She was so very beautiful.



Please, if it can be avoided, don't sit with… pic.twitter.com/PMGEWn8vPx — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 7, 2025

In Charlotte, 34-year-old Decarlos Brown Jr, a homeless man with a criminal history, allegedly stabbed and killed 22-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska in a brutal attack



What type of sick human being would already give money to this monster? 😡 GoFundMe should be ashamed pic.twitter.com/otYLVNe9Yo — Sumit (@SumitHansd) September 8, 2025

23-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska was fatally stabbed in an unprovoked attack by 34-year-old Decarlos Brown Jr. on Charlotte's Lynx Blue Line train



Iryna Zarutska’s blood is on the hands of the state that freed her murderer 14 TIMES instead of keeping him INCARCERATED pic.twitter.com/15R4kCd61Y — Sumit (@SumitHansd) September 7, 2025

Μετά την επίθεση, ο Μπράουν φαίνεται στο βίντεο να περπατά προς το άλλο άκρο του βαγονιού και να βγάζει την μπλούζα του με κουκούλα, την ώρα που αρκετοί επιβάτες σπεύδουν να βοηθήσουν την 23χρονη.

Το τρένο σταμάτησε περίπου δύο λεπτά αργότερα και ο Μπράουν, που συνελήφθη αμέσως από την Αστυνομία του Σάρλοτ, τώρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού. Το abc7 αναφέρει πως ο δράστης έχει ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για να στηρίξει την οικογένειά της, η Ιρίνα Ζαρούτσκα «είχε φτάσει πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας ασφάλεια από τον πόλεμο και ελπίζοντας σε ένα νέο ξεκίνημα». «Δυστυχώς, το νήμα της ζωής της κόπηκε τόσο άδικα. Είναι ανεπανόρθωτη απώλεια για την οικογένειά της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.