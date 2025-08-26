Μια 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας, που είχε εγκαταλείψει πρόσφατα την εμπόλεμη πατρίδα της αναζητώντας ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, δολοφονήθηκε με μαχαιριές από έναν άστεγο κακοποιό καριέρας σε σταθμό τρένου στη Βόρεια Καρολίνα, σύμφωνα με τις αρχές και μέλη της οικογένειάς της.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Ιρίνα Ζαρούτσκα υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στον σταθμό East/West Boulevard στο South End της Σαρλότ λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα Charlotte-Mecklenburg.

Ukrainian refugee, 23, who fled war for safer life in US knifed to death by homeless career criminal in North Carolina https://t.co/HHSzcUAHyj pic.twitter.com/a1yqXZYyCW — New York Post (@nypost) August 26, 2025

Σύμφωνα με σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για να στηρίξει την οικογένειά της, η Ιρίνα Ζαρούτσκα «είχε φτάσει πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας ασφάλεια από τον πόλεμο και ελπίζοντας για μια νέα αρχή». «Δυστυχώς, η ζωή της κόπηκε τόσο άδικα. Πρόκειται για μια ανεπανόρθωτη απώλεια για την οικογένειά της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, 34 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Ο Μπράουν, άστεγος με μακρύ ποινικό μητρώο, έχει συλληφθεί επανειλημμένα από το 2011 για κακουργηματική κλοπή, ένοπλη ληστεία και απειλές, ενώ έχει εκτίσει ποινή πέντε ετών φυλάκισης για ληστεία με θανατηφόρο όπλο. Πρόσφατα αντιμετώπιζε και ψυχολογικά προβλήματα, σε έλεγχο της αστυνομίας τον Ιανουάριο ισχυρίστηκε ότι μέσα στο σώμα του υπήρχε τεχνητή ουσία που έλεγχε τις κινήσεις και τις πράξεις του.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.