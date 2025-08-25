Μια φωτογραφία σύλληψης από την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στις ΗΠΑ έγινε viral για έναν απρόσμενο λόγο, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα social media και κατηγορίες ότι τραβήχτηκε σκόπιμα για εντυπωσιασμό, αναφέρει η New York Post.

Cheeky ICE arrest photo goes mega-viral — and not for the reason you think https://t.co/UTWkHGO1da pic.twitter.com/HgwoD9RfwV — New York Post (@nypost) August 24, 2025

Η εικόνα δείχνει τον 42χρονο Ντιέγκο Ερνάντεζ, Μεξικανό χωρίς νόμιμα έγγραφα, να ποζάρει σκυθρωπός δίπλα σε μια πράκτορα της ICE, η οποία έχει γυρισμένη την πλάτη στην κάμερα, με τα μαλλιά της ριγμένα στον ώμο και φορώντας εφαρμοστό μαύρο παντελόνι. Η φωτογραφία αναρτήθηκε το Σάββατο στον λογαριασμό της ICE Σαν Ντιέγκο στην πλατφόρμα X και έχει συγκεντρώσει σχεδόν 25 εκατομμύρια προβολές.

ICE San Diego arrested Diego Hernandez, 42, an illegal alien from Mexico with multiple convictions for DUI and repeated illegal re-entry into the U.S. He chose to break our laws again and again. He will remain in ICE custody pending removal-because public safety comes first. pic.twitter.com/rR4nWCVHmN — ICE San Diego (@EROSanDiego) August 23, 2025

Αν και οι φωτογραφίες συλλήψεων συχνά τραβιούνται με τρόπο που να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα των πρακτόρων, η συγκεκριμένη εικόνα προκάλεσε θύελλα σχολίων για τη στάση της πράκτορα και τον συνδυασμό με την μπλούζα South Park που φορούσε ο Ντιέγκο Ερνάντεζ.

«Πάτε καλά; Είναι ξεκάθαρη προσπάθεια εξευτελισμού ενός μετανάστη και clickbait με το σώμα της πράκτορα», έγραψε χρήστης. «Το μπλουζάκι του Cartman, η πράκτορας που κοιτάζει τον τοίχο μόνο και μόνο για να φαίνεται η πίσω όψη της, αυτή η εικόνα είναι… τέχνη. Η σάτιρα πέθανε», σχολίασε άλλος.

Ο Ντιέγκο Ερνάντεζ συνελήφθη στο Σαν Ντιέγκο, έχοντας στο παρελθόν πολλαπλές καταδίκες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παράνομη επανείσοδο στις ΗΠΑ. «Επέλεξε να παραβιάσει τον νόμο ξανά και ξανά. Θα παραμείνει υπό κράτηση έως την απέλασή του, γιατί η δημόσια ασφάλεια είναι προτεραιότητα», ανέφερε η ανακοίνωση της ICE.