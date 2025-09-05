Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη νοτιοανατολική περιοχή του Αφγανιστάν, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα (6,2 μίλια). Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Νωρίτερα, σημειώθηκε σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Τζαλαλαμπάντ.