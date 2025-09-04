Δεν έχει τέλος η τραγωδία στο Αφγανιστάν, καθώς, σε νέο απολογισμό που ανακοίνωσε η διοίκηση των Ταλιμπάν, οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό έχουν ξεπεράσει τους 2.200.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, οι νεκροί από τον σεισμό είναι τουλάχιστον 2.205 μετά τις ισχυρές δονήσεις που χτύπησαν το Αφγανιστάν το σαββατοκύριακο.

Διασώστες έδιναν μάχη για να ανασύρουν σορούς από τα συντρίμμια σπιτιών που ισοπεδώθηκαν από τους σεισμούς στο Αφγανιστάν αυτή την εβδομάδα, καθώς ο χρόνος για τους επιζώντες τελειώνει και το μέλλον τους διαγράφεται ζοφερό, με διεθνείς οργανισμούς βοήθειας να προειδοποιούν για εξάντληση των πόρων σε τρόφιμα, στέγη και φάρμακα.

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίστηκαν μέχρι αργά την Τετάρτη στις σεισμόπληκτες ορεινές περιοχές στα ανατολικά, καθώς ανασύρονταν περισσότερες σοροί, ανακοίνωσε η διοίκηση των Ταλιμπάν.