Μια τραγική υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας έχει συγκλονίσει την κοινότητα της Ατλάντα στις ΗΠΑ, όταν ένας πατέρας σκότωσε τη σύζυγο και την έφηβη κόρη του, προτού ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στη χλιδάτη έπαυλή τους αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 52χρονος Τζέιμς Τσόι ήταν οδοντίατρος και υπήκοος της Νότιας Κορέας. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Μέμφις και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ιατρείου του, εργάστηκε πρόσφατα ως οδοντίατρος στο Highland Dental στο Σουάνι της Τζόρτζια. «Ο πρωταρχικός στόχος του ως οδοντίατρος είναι να κάνει κάθε ασθενή του να χαμογελάσει, κάτι που επιτυγχάνει αντιμετωπίζοντάς τον όπως θα αντιμετώπιζε τη δική του οικογένεια», αναφέρεται στο βιογραφικό του Τσόι, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Αστυνομία ανακάλυψε τις σορούς της 52χρονης συζύγου του Μιουνγκ και της 15χρονης κόρης τους, Γκρέις, μέσα στο χλιδάτο σπίτι τους στο προάστιο Τζονς Κρικ της Ατλάντα το απόγευμα της Κυριακής.

Οι Αρχές αντίκρισαν το φρικτό θέαμα κατά τη διάρκεια ελέγχου λίγο μετά τις 4 μ.μ. στην ιδιωτική, περιφραγμένη κοινότητα του St Ives Country Club, 30 μίλια βορειοανατολικά της πρωτεύουσας.

«Αυτό το τραγικό περιστατικό έχει επηρεάσει βαθιά όχι μόνο την οικογένεια και τους γείτονες, αλλά και ολόκληρη την κοινότητά μας», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Johns Creek, Μαρκ Τζ. Μίτσελ, σύμφωνα με το 11 Alive. «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όσους έχουν πληγεί και ζητάμε από την κοινότητα να τους έχει στη σκέψη της κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου».

Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου ούτε έχουν δημοσιοποιήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία και την αυτοκτονία που ακολούθησε, προκειμένου να διαφυλάξουν την ακεραιότητα της έρευνας και από «σεβασμό προς τα μέλη της οικογένειας που έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο γιατρός ήταν λάτρης του γκολφ και του άρεσε να περνάει χρόνο με τη σύζυγο και την κόρη του, όταν δεν εργαζόταν.

Η κόρη του, Γκρέις, ήταν μαθήτρια της δεύτερης τάξης στο Mount Pisgah Christian School στο Johns Creek. Το σχολείο τη θυμάται ως μια «πολύτιμη και αγαπητή» μαθήτρια.

«Είμαστε συντετριμμένοι και καταρρακωμένοι από την πρόωρη απώλεια μιας από τις πολύτιμες και αγαπητές μαθήτριές μας, της μαθήτριας της δεύτερης τάξης, Γκρέις Τσόι», έγραψε το σχολείο στο Facebook.

«Θέλουμε να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια και την ειλικρινή μας αγάπη, την υποστήριξη και τις προσευχές μας προς την οικογένεια της Γκρέις, τους φίλους της και σε όλους όσοι πενθούν μαζί με τη σχολική μας κοινότητα», πρόσθεσε η δήλωση.

Η Γκρέις Τσόι, μια καταξιωμένη νεαρή μουσικός του σχολείου, η οποία έπαιζε βιολί, είχε εμφανιστεί στο Carnegie Hall του Μανχάταν με την ορχήστρα True North Symphony στις 12 Ιουλίου.

«Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι. Γκρέις, σε αγαπάμε τόσο πολύ. Μας κάνεις τόσο περήφανους και θα είσαι πάντα αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας των καλών τεχνών», ανακοίνωσε το Τμήμα Καλών Τεχνών του Mount Pisgah.