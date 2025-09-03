Δύο άνδρες που δολοφόνησαν μια 15χρονη μαθήτρια όταν ήταν έφηβοι, στο πλαίσιο σατανιστικής τελετής, αφέθηκαν ελεύθεροι από τη φυλακή.

Η Έλις Πάλερ δολοφονήθηκε στις 22 Ιουλίου 1995 από τρεις συμμαθητές της στο λύκειο, Ρόις Κέισι, Τζέικομπ Ντελάσμουτ και Τζόζεφ Φιορέλα.

Η Πάλερ έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της στο Άρογιο Γκράντε της Καλιφόρνια και κατευθύνθηκε σε ένα χωράφι, όπου περίμενε να συναντήσει την τριάδα για να καπνίσουν μαριχουάνα. Εκεί, τη μαχαίρωσαν πάνω από δώδεκα φορές, την έπνιξαν, την κλότσησαν και την άφησαν να πεθάνει από αιμορραγία, στο πλαίσιο θυσίας προς τον διάβολο.

Οι τρεις δράστες σκόπευαν να προβούν σε περαιτέρω κακοποίηση του σώματός της, αλλά τελικά εγκατέλειψαν τη σορό της στο δάσος. Το σώμα της βρέθηκε οκτώ μήνες αργότερα, όταν ο Κέισι ομολόγησε στον πάστορά του τη στυγερή δολοφονία. Αργότερα παραδέχτηκε ότι η Πάλερ, στα τελευταία της λόγια, εκλιπαρούσε τον Ιησού και τη μητέρα της.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο Ντελάσμουτ και ο Κέισι δήλωσαν ένοχοι χωρίς διαπραγμάτευση (no-contest) για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στη δίκη του 1997 και καταδικάστηκαν σε 25 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη. Ο Φιορέλα καταδικάστηκε σε 26 χρόνια έως ισόβια, καθώς παραδέχτηκε την ενοχή του για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και για οπλοκατοχή.

Οι αποφυλακίσεις και οι ομολογίες

Ο Ντελάσμουτ, που περιγραφόταν ως «εγκέφαλος» της δολοφονίας και ο Κέισι, που παραδέχτηκε ότι έδωσε το τελειωτικό χτύπημα, αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι υπό όρους.

Ο Ντελάσμουτ, 17 ετών τότε, αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο φέτος, αφού του είχε χορηγηθεί αναστολή τον Μάιο. Αρχικά, κατά τη σύλληψή του, υποστήριξε ότι οι φίλοι του οργάνωσαν τη δολοφονία και ότι εκείνος στρατολογήθηκε. Στην τελευταία ακρόαση, όμως, παραδέχθηκε: «Ήμουν ο πιο υπεύθυνος για το έγκλημα. Είχα κάθε ευκαιρία να το σταματήσω και δεν το έκανα. Συμμετείχα από την αρχή στον σχεδιασμό και το έκανα να συμβεί», δήλωσε ο Ντελάσμουτ, σήμερα 47 ετών, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

«Θέλω να αναγνωρίσω όλο τον πόνο και το τραύμα που προκάλεσα», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι είναι «αδύνατο» να κατανοήσει πλήρως τον αντίκτυπο των πράξεών του στην οικογένεια της Πάλερ.

Ο Κέισι, επίσης 17 ετών τότε, είχε δει προηγούμενες αποφάσεις αναστολής του να ακυρώνονται από τον κυβερνήτη, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος υποστήριζε ότι ο δράστης εξακολουθούσε να αποτελεί «παράλογο κίνδυνο για την κοινωνία».

Teens who murdered virgin as part of a sickening 'satanic ritual' freed from jail https://t.co/Rw2pkJDmcp — Daily Mail (@DailyMail) September 2, 2025

Σε νέα ακρόαση τον Μάρτιο, ο Κέισι παραδέχτηκε πως εκείνος έδωσε το τελειωτικό χτύπημα, ενώ θυμήθηκε την Πάλερ να φωνάζει τη μητέρα της και τον Ιησού την ώρα που της πατούσε τον αυχένα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχαν επηρεαστεί από την death metal μουσική, η οποία, όπως είπε, τους έμαθε να διοχετεύουν τον θυμό τους μέσω «αυτοκτονίας, δολοφονίας και θυσίας».

Ο Κέισι τόνισε ότι η ακτιβιστική δράση του πατέρα της Έλις, Ντέιβιντ Πάλερ, τον βοήθησε να κατανοήσει «όλο τον πόνο και το τραύμα» που προκάλεσε. Η αναστολή του επιβεβαιώθηκε στις 23 Ιουλίου και αφέθηκε σε μεταβατική στέγη στην κομητεία του Λος Άντζελες στις αρχές Αυγούστου.

Αντίθετα, ο Φιορέλα, που ήταν 15 ετών όταν διαπράχθηκε η δολοφονία, παραμένει στη φυλακή. Του αρνήθηκαν αποφυλάκιση το 2023, παρά τους ισχυρισμούς ότι είναι διανοητικά ανάπηρος και ότι η υπεράσπισή του είχε κακοδιαχειριστεί την υπόθεσή του τη δεκαετία του 1990. Θα έχει νέα ακρόαση το 2026.

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης

Στη δίκη, οι εισαγγελείς τόνισαν ότι η τριάδα σχεδίαζε να σκοτώσει την Πάλερ για να «κερδίσει εισιτήριο για την Κόλαση». Ο επικεφαλής ερευνητής της Εισαγγελίας, Νταγκ Όντομ, κατέθεσε ότι οι έφηβοι την επέλεξαν επειδή «είχε ξανθά μαλλιά, γαλανά μάτια και ήταν παρθένα – συνεπώς, θα ήταν η τέλεια θυσία για τον διάβολο».

Η Πάλερ ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερις αδελφές, αθλήτρια, άριστη μαθήτρια και είχε στενούς φίλους στο σχολείο. Οι δράστες, αντίθετα, χαρακτηρίζονταν ως «παράξενοι» και χρήστες μαριχουάνας που άκουγαν death metal. Είχαν δημιουργήσει τη δική τους μπάντα, Hatred, εμπνευσμένη από τους Slayer, πιστεύοντας ότι με τη θυσία θα έκαναν καλύτερη μουσική.

Η οικογένεια Πάλερ δήλωσε την εξαφάνιση της Έλις στις 23 Ιουλίου 1995. Το προηγούμενο βράδυ, ενώ παρακολουθούσαν τηλεόραση, εκείνη δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Ντελάσμουτ, μίλησε λίγο μαζί του και έπειτα πήγε στο δωμάτιό της. Αργότερα, η μητέρα της, Λισάν, διαπίστωσε ότι η κόρη της είχε φύγει.

Η Αστυνομία αναζητούσε την έφηβη οκτώ μήνες. Παρά τις αναφορές για υποτιθέμενες εμφανίσεις της, το σώμα της εντοπίστηκε τελικά στις 15 Μαρτίου 1996, έπειτα από την ομολογία του Κέισι σε ιερέα.

Η μητέρα της δήλωσε σε ντοκιμαντέρ ότι πιστεύει πως η κόρη της εξαπατήθηκε: «Νομίζω ότι την ξεγέλασαν, γιατί δεν βγάζει νόημα να έκανε παρέα με εκείνα τα περίεργα παιδιά από το σχολείο». Ο πατέρας της πρόσθεσε: «Στην ομολογία, ο Ρόις έλεγε ότι είχαν πουλήσει την ψυχή τους στον διάβολο και στόχος τους ήταν να σκοτώσουν 666 γαλανομάτες παρθένες ως θυσία στον Σατανά».

Η Λισάν θυμήθηκε επίσης τον Φιορέλα να παρακολουθεί με ανατριχιαστικό τρόπο την κόρη της να κάνει τραμπολίνο με φίλους της και να χτυπάει κάποτε την πόρτα του σπιτιού για να ρωτήσει για μια γάτα που είχε χαθεί.